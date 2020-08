Stand: 12.08.2020 15:44 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Ab 19. August wieder Ligaspiele und Training in SH erlaubt

Training sowie der Liga- und Wettkampfbetrieb sind im schleswig-holsteinischen Sport ab 19. August wieder möglich. Das hat Innen- und Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) heute Nachmittag bekannt gegeben. Zuvor hatten sich Sütterlin-Waack und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mit den Spitzenvertretern des Landessportverbandes sowie der Fußball-, Handball-, Volleyball- und Basketballverbände Schleswig-Holsteins darüber verständigt. Voraussetzung dafür ist ein weiterhin gemäßigtes Infektionsgeschehen im Land.

Nach Angaben aus dem Ministerium können alle Sportarten wieder drinnen und draußen ausgeübt werden - unabhängig von der Frage, ob Freizeit-, Breiten-, Leistungs- oder Spitzensport. Die Anzahl der Trainingsteilnehmer orientiert sich an der jeweiligen Sportart. Auslöser für das Treffen war teils massive Kritik von Vereinen, dass Schleswig-Holstein zuletzt keine weiteren Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen hatte. Bislang war unter anderem Training höchstens in Zehnergruppen erlaubt. Testspiele im Bundesland gar untersagt. Diese Regeln fallen nun weg.

Bis zu 500 Zuschauer draußen wieder zugelassen

Auch Zuschauer und Fans können ab dem 19. August wieder an Sportveranstaltungen unter freiem Himmel teilnehmen. Die genaue Anzahl richtet sich nach den Vorgaben des Veranstaltungsstufenkonzepts - bis zu 500 Fans sind möglich. Spiele in den Hallen müssen vorerst weiter ohne Zuschauer stattfinden.

Kontaktnachverfolgung und Hygienekonzept nötig

Sportministerin Sütterlin-Waack stellte klar, dass die Kontaktnachverfolgung der am Sport Beteiligten lückenlos sicherzustellen ist. Das Ministerium verlangt außerdem ein sportartspezifisches Hygienekonzept, das im Vorwege zu erstellen ist. Dies sei auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen, sagte sie. Sütterlin-Waack lobte die Arbeit der Verbände und Vereine, die diese Konzepte bereits im Vorfeld sehr detailliert erstellt hätten. So wurde beispielsweise vorgegeben, wie Duschen desinfiziert werden müssen und wie die Mannschaften bei einem Turnier auflaufen. Mit diesen Vorgaben sei die Infektionsgefahr so weit wie möglich minimiert, so die Ministerin.

"Das ist ein gewaltiger Schritt"

"Das ist ein gewaltiger Schritt", sagte der Vizepräsident des Landessportverbandes, Bernd Küpperbusch, zu der Verständigung. Es gebe keine Sonderrolle für den Fußball, betonte dessen Landesverbandspräsident Uwe Döring. Die Sportvertreter betonten die Bereitschaft, die Hygiene-Regeln einzuhalten und sprachen von einem Vertrauensvorschuss des Landes.

