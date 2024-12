Irgendwo im Nirgendwo: Das ist der Point Nemo Stand: 20.12.2024 09:48 Uhr Auf dem Seeweg von Kap Leeuwin nach Kap Hoorn passieren die Skipperinnen und Skipper bei der Vendée Globe dieser Tage eine ganz besondere Wegmarke: Point Nemo - den Punkt auf der Welt, der am weitesten von jedem Festland entfernt ist.

Weiter weg von menschlicher Zivilisation geht nicht - irgendwo im nirgendwo liegt der Point Nemo. Nicht, dass es dort irgendwas zu entdecken gäbe. Ganz im Gegenteil. Die Koordinaten 48°52,6 Süd, 123°23,6 West sind eben die, wo es einfach nichts gibt. Selbst die Internationale Raumstation ISS ist näher an Festland auf der Erde als dieser Punkt. Allerdings fliegt die auch nur in 400 km Höhe über der Erde.

Point Nemo aber ist 2.688 Kilometer von Land entfernt. Und bei diesem "Land" handelt es sich auch nur um Ducie Island, ein unbewohntes Atoll, das zu den Pitcairn-Inseln gehört, Motu Nui Island in der Nähe der Osterinsel und Maher Island in der Antarktis. Wissenschaftler haben den Punkt "den maritimen Pol der Unerreichbarkeit" genannt.

Nemo gibt es am Point Nemo nicht

Seinen Namen verdankt er einem kanadisch-kroatischen Ingenieur, dem es 1992 gelang, diesen Punkt der Unerreichbarkeit mathematisch zu berechnen. Hroje Lukatela taufte ihn auf den Namen Nemo - nach dem Kapitän im Buch 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Jener Nemo hält sich nicht gern in der Nähe von Menschen auf.

Am dichtesten dran am Point Nemo sind normalerweise die Astronauten auf der ISS auf ihrer Runde um den Erdball. Apropos Raumfahrt: Die NASA visiert in der Regel den Point Nemo an, um ihre Satelliten oder Weltraumschrott auf der Erde landen zu lassen. Die Gefahr, mit den Trümmerteilen Schaden anzurichten, ist hier schlicht am kleinsten. Weil es so weit ab vom Land auch kaum Nährstoffe im Wasser gibt, sind sogar Fische und Mikroorganismen selten.

Die Abgeschiedenheit hat aber auch noch eine andere Dimension. Sollten die Seglerinnen und Segler ausgerechnet an dieser Stelle Schiffbruch erleiden, würde es 15 Tage dauern, bis ein Boot zur Rettung dort ankommen würde.

