Turner Toba nach Meistertitel: "Sehr emotionaler Moment" Stand: 09.07.2023 16:02 Uhr Andreas Toba hat bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf noch mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 32 Jahre alte Turner aus Hannover siegte am Reck, drei Wochen nachdem er sich das Schlüsselbein ausgekugelt hatte.

Toba hatte nach dem Abgang in den Stand Tränen in den Augen. "Wenn man die letzten Tage gesehen hat, war es für mich ein sehr emotionaler Moment. Auf jeden Fall mit der emotionalste in meiner Karriere, weil die letzten Wochen sehr, sehr schwer waren", sagte der 32-Jährige, der als "Hero de Janeiro" 2016 bekannt geworden ist.

"Ich bin glücklich und dankbar darüber, dass ich das heute so machen konnte." Andreas Toba

Bei den damaligen Olympischen Spielen in Rio turnte Toba trotz eines Kreuzbandrisses eine hervorragende Übung am Pauschenpferd und sicherte dem deutschen Team damit den Einzug ins Mannschaftsfinale.

Auch Trebing holt DM-Gold

Auch jetzt war die Verletzung für Toba kein Grund, nicht anzutreten: "Ich hoffe, dass ich die Muskulatur in den Griff bekomme. Mit den Schmerzen komme ich schon irgendwie klar", sagte der Turner am Freitag. Am Sonntag kam er offensichtlich klar und siegte mit 13,866 Punkten vor Gabriel Eichhorn aus Stuttgart (13,466).

Tobas Teamkollege Glenn Trebing holte ebenfalls Gold. In Abwesenheit des Olympia- und WM-Zweiten Lukas Dauser gewann der 23-Jährige am Barren mit 13,933 Zählern.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 09.07.2023 | 17:17 Uhr