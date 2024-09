Triathlon in Hannover 2024: Olympia-Gewinner-Staffel tritt an Stand: 06.09.2024 15:07 Uhr Am Wochenende findet der Hannover Triathlon 2024 mit rund 2.000 Sportlern statt. In diesem Jahr treten auch die deutschen Olympia Gewinner von Paris an, die in der Mixed-Staffel Gold gewonnen haben.

Es ist laut Veranstalter eine der größten Triathlonveranstaltungen in Deutschland: Am 7. und am 8. September werde mit 1.900 bis 2.000 Sportlern und Tausenden Zuschauern gerechnet. Bei dem Triathlon in Hannover werde es auch inklusive Staffeln geben. Die Strecke verläuft vom Maschsee bis zum Neuen Rathaus. Je nach Disziplin legen Sportler dann mehr oder weniger Runden entlang dieser Strecke zurück.

Straßensperrungen und Störungen im Verkehr

Rund um den Maschsee werden nach Angaben der Stadt Hannover an beiden Tagen einige Straßen gesperrt. Die Polizei rechnet daher mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Insbesondere folgende Kreuzungen und Straßen werden nach Angaben der Stadt an beiden Veranstaltungstagen gesperrt sein:

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Riepestraße

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Altenbeekener Damm

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Geibelstraße

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Kurt-Schwitters-Platz

Friedrichswall/Willy-Brandt-Allee

Friedrichswall/Culemannstraße

Für die An- und Abreise sollten Teilnehmende und Zuschauende daher öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad nutzen. Allerdings ist auch bei den Buslinien mit Einschränkungen zu rechnen. Eine Auflistung der Stadt Hannover über Änderungen von Buslinien finden Sie hier.

Olympia Goldmedaille-Gewinner treten an

Am Samstag nimmt laut den Veranstaltenden die Gewinner-Triathlon-Staffel der Olympischen Spiele von Paris 2024 teil: Tim Hellwig, Lasse Lührs, Lisa Tertsch und Schlussläuferin Laura Lindemann kämpfen dann um den Deutschen Meistertitel. "Wir hatten schon gehofft, dass der ein oder andere aus dem Quartett den Weg zu uns nach Hannover findet", sagt der sportliche Leiter des Hannover-Triathlons, Jan Raphael. "Dass es jetzt gleich alle vier sind, ist natürlich der Hammer."

Programm des Triathlons 2024

7. September:

Olympische Distanz

Staffeltriathlon

Deutsche Meisterschaften der Elite

8. September:

Volkstriathlon

Deutschen Meisterschaften Mixed-Relay: Die Teams treten als Staffel auf der Supersprintdistanz an.

Auch für Zuschauer biete der Triathlon ein Programm. Nach Angaben der Veranstalter gebe es an jedem Tag ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Catering und Moderation. Außerdem soll es eine Messe auf dem Gelände mit Einkaufsmöglichkeiten rund um das Thema Triathlon geben. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr.

Maschsee hat Trinkwasserqualität

Geschwommen wird durch den Maschsee in Hannover. Die Wasserqualität werde vor dem Triathlon regelmäßig überprüft, bestätigt Michael Kramer von der Firma Eichels, die den Marathon organisiert, gegenüber NDR Niedersachsen. "Auch wenn es von außen nicht so aussieht, das Wasser im Maschsee hat Trinkwasserqualität", sagt Kramer. Im Vorfeld werde der Maschsee zusätzlich gereinigt.

