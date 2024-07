Stand: 08.07.2024 12:00 Uhr Teilnahmebedingungen Instagram-Gewinnspiel "Generation F"-Preview

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Instagram-Gewinnspiel zur WDR Preview von Generation F am 11.07.2024 in Köln. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter des NDR, der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel läuft bis zum 09.07.2023, 20:00 Uhr.

3. Der Gewinn beinhaltet für die Gewinner:innen zwei Tickets für die WDR Preview in Köln. Ggf. weitere anfallende Kosten wie Hotelübernachtung, Reisekosten etc. werden nicht übernommen.

4. Eine Gewinnspielteilnahme ist nur online über den Instagram-Account „Sportschau_F“ möglich. Die Gewinner werden über ein Zufallsverfahren aller Kommentare ermittelt und anschließend per persönlicher Nachricht über Instagram benachrichtigt.

5. Der Gewinn steht den Gewinner:innen persönlich und einer Begleitperson zur Verfügung. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

6. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmenden mit der Erstellung von Film- und Fotoaufnahmen ihrer Person im Rahmen der Veranstaltung und nachfolgenden Veröffentlichung einverstanden.

7. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

8. Der NDR haftet nicht dafür, dass den Gewinner:innen oder Begleitpersonen der Zugang zu der Veranstaltung aus in seiner Person liegenden Gründen verwehrt wird.

9. Das Gewinnspiel wird vom Norddeutschen Rundfunk durchgeführt.

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

11. Datenschutz: Der NDR wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Die Gewinnerdaten können an Dritte weitergegeben werden, wenn es zur Einlösung des Gewinns nötig ist. Die personenbezogenen Daten, die im Zuge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel gespeichert werden, werden nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen gelöscht.

Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem NDR um Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 16 ff. können Sie jederzeit gegenüber dem NDR die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den NDR [Norddeutscher Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rothenbaumchaussee 132 20149 Hamburg] übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Unsere

Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter ndr.de/datenschutz.