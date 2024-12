Tanz-WM: Bremer Grün-Gold-Club erneut Weltmeister der Lateinformationen Stand: 07.12.2024 22:55 Uhr Der Bremer Grün-Gold-Club bleibt bei den Lateinformationen das Maß aller Dinge. Das Team von Trainer Roberto Albanese gewann am Samstagabend in Wien seinen 14. Weltmeistertitel. Blau-Weiss Buchholz kam im Finale auf Platz fünf.

Der Grün-Gold-Club überzeugte die Wertungsrichter mit seiner runderneuerten Hochgeschwindigkeits-Choreografie "Freedom and Peace", der schwierigsten Darbietung des Wettkampfs. Die Mannschaft von Coach Albanese konnte seinen Titel damit erfolgreich verteidigen - es ist der insgesamt 14. der Clubgeschichte.

Die Bremer waren auf den Punkt da, boten im Finale eine fehlerfreie Darbietung und wurden dafür mit 36,48 Punkten belohnt. Sie benötigten diesen starken Auftritt allerdings auch, da der HSV Zwölfaxing aus Österreich, der wie im Vorjahr auf Platz zwei kam, sich ebenfalls seinen stärksten Auftritt für das Finale aufgehoben hatte. Für ihre Choreografie "Momentum" gab es von der Jury 36,00 Punkte. Das Team Moon Dance aus der Mongolei kam mit "Latin Roots" auf Rang drei (34,46 Punkte).

Buchholz kam bei seiner zweiten WM-Teilnahme nach Platz vier im Vorjahr in diesem Jahr mit der neuen Choreografie "On the Floor" von Trainerin Franziska Becker auf 33,73 Punkte.

Nur in der Zwischenrunde kleine Wackler

"Wir müssen sehr souverän auftreten und in allen drei Durchgängen eine sehr, sehr gute Leistung bringen", hatte Coach Albanese vor dem Auftritt in Wien gefordert. Und das setzte sein Team am Sonnabend direkt um. Anders noch als etwa bei der DM in Ludwigsburg im November gelangen die Stellprobe und der Auftakt in den Wettkampf im Multiversum in Schwechat ohne Fehler. Und auch in der Zwischenrunde zeigte seine Formation trotz kleiner Wackler einen guten Auftritt.

14. WM-Triumph folgt auf 19. DM-Titel

Im November bereits hatten sich die Bremer ihren 19. Titel - den 17. in Folge - bei einer Deutschen Meisterschaft mit deutlichem Abstand vor Buchholz gesichert.

Am Sonntag fällt in Wien auch die Entscheidung bei den Standardformationen. Mit dabei ist der Deutsche Meister Braunschweiger TSC.

