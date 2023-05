Reiten: Kölz gewinnt Großen Preis von Redefin Stand: 07.05.2023 15:15 Uhr Michael Kölz hat beim Pferdefestival in Redefin zum zweiten Mal nach 2015 den Großen Preis gewonnen. Der Springreiter aus Sachsen setzte sich am Sonntag mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen durch.

"Ich freue mich riesig", sagte der Sieger, der im Sattel von Cellato in 39,65 Sekunden die Nase knapp vor Europameister André Thieme (Plau am See) mit Candid (41,56) behielt. "Mein erster Sieg hier war mein erster großer Erfolg, es ist mein Lieblingsturnier." Dritter wurde der Japaner Eiken Sato mit Chadellano (0/42,76). Insgesamt hatten elf Paare das Stechen erreicht.

Diederichsmeier im Championat vorn

Im Championat hatte am Vortag Mynou Diederichsmeier (Lilienthal) triumphiert. Sie ritt mit Quick and Fly im Stechen in 38,28 Sekunden die schnellste fehlerfreie Runde. "Ich bin gar nicht irre schnell geritten, aber mein Pferd ist einfach schnell", sagte Diederichsmeier im NDR Interview: "Ich liebe dieses Pferd über alles. Sie kämpft für mich, hat Charakter und macht jeden Tag Spaß." Zweiter wurde Ulf Ebel mit Chaccolina (0/39,18) vor Sven Gero Hünike mit Devito 27 (0/40,03).

VIDEO: Das Championat von Redefin (45 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport