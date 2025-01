Souveräner Zverev erreicht dritte Runde der Australian Open Stand: 15.01.2025 13:14 Uhr Tennisprofi Alexander Zverev hatte bei seinem Zweitrundenmatch bei den Australian Open in Melbourne gegen Pedro Martinez (Spanien) kaum Probleme. Der Hamburger setzte sich mit 6:1, 6:4, 6:1 durch und ist damit weiterhin ohne Satzverlust.

Zverev lächelte zufrieden und sonnte sich im warmen Applaus des Publikums. Auf seiner Titelmission bei den Australian Open hat der 27-Jährige auch die zweite Hürde locker genommen. "Ich werde älter, deswegen muss ich die Dinge etwas abkürzen und kann nicht mehr so viel Entertainment anbieten", sagte Zverev, der erneut eine sehr stabile Leistung zeigte. Er benötigte nur 1:54 Stunden, dann verwandelte er seinen ersten Matchball.

Zverev nun gegen den Briten Fearnley

Am Freitag wartet in der dritten Runde nun mit dem Briten Jacob Fearnley der nächste ungesetzte Spieler auf den Tokio-Olympiasieger. Zverev, der im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht hatte, überstand damit zum achten Mal die zweite Runde beim ersten Major-Turnier des Jahres. Er peilt dort im 36. Anlauf seinen Premieren-Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an. Er müsse "seinen Rhythmus noch finden", noch einige Dinge besser machen, hatte er vor der Partie gesagt. Gegen die laufstarke Nummer 44 der Welt klappte das von Beginn an gut.

Noch mehr als bei seinem Auftaktmatch gegen Lucas Pouille dominierte Zverev im ersten Durchgang die Partie. Bei eigenem Aufschlag präsentierte sich Zverev gewohnt stark, und diesmal nutzte er - anders als noch gegen Pouille - seine Breakchancen konsequent. So ließ Zverev auch nichts anbrennen, als Martinez in der Rod Laver Arena, dem größten Stadion auf der Anlage, etwas besser in die Partie fand.

