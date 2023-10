Rostock Seawolves ziehen in Gruppenphase des Europe Cups ein Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves steht in der Gruppenphase des Europe Cups. Die Mecklenburger setzten sich am Donnerstagabend beim Qualifikationsturnier auf Zypern gegen den achtmaligen zypriotischen Meister Keravnos BC mit 93:74 (48:34) durch.

Mit dem klaren Erfolg sicherte sich das Team den Gruppensieg und die Teilnahme am Europe Cup. Bester Werfer bei den Seawolves war Robin Amaize mit 14 Punkten.

Zweiter Sieg im zweiten Spiel

Am Mittwochabend hatte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held in ihrem ersten Spiel in der Dreiergruppe mit 101:72 (47:31) gegen KK Feniks 2010 aus Skopje in Nordmazedonien durchgesetzt und damit für das entscheidende Duell gegen Keravnos gesorgt.

Der Gastgeber hatte sein Auftaktspiel gegen Feniks am Dienstag mit 107:60 gewonnen - und damit im Gegensatz zu den Sewolves sogar einen Tag Pause gehabt.

