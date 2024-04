Riders Tour für Springreiter gestoppt - Hagen und Neumünster betroffen Stand: 15.04.2024 20:58 Uhr Die Riders Tour für Springreiter wird vorerst gestoppt. Die 2001 gestartete Serie nimmt aufgrund des Endes der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Hauptsponsor eine Auszeit. Davon betroffen sind unter anderem die Turniere in Hagen am Teutoburger Wald und Neumünster.

Wie der Veranstalter, die PSI Pferdesportorganisations-GmbH mit Sitz in Hagen a.T.W., am Montagabend mitteilte, sei es nicht möglich gewesen, einen neuen, starken Partner zu verpflichten. Ob es im kommenden Jahr tatsächlich wieder weitergeht, ist offen. Zu den acht Etappen der Serie hatten auch die Turniere in Hagen a.T.W. (Horses & Dreams) und Neumünster (VR Classics) gezählt.

"Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, eine sportlich wertvolle, wirtschaftlich abgesicherte Konzeption mit dem entsprechenden Partner zu realisieren", werden die Tour-Initiatoren Ulli Kasselmann und Paul Schockemöhle zitiert.

Global Champions Tour für Topstars attraktiver

Die Serie für Springreiter galt bei ihrem Debüt vor 23 Jahren als innovativ, begann mit einem Startkapital von damals sieben Millionen Mark (3,58 Millionen Euro) und prominenten Etappen wie dem Hamburger Derby. Anfangs waren alle Top-Reiter am Start. Seit mehreren Jahren reiten die Stars bei der Global Champions Tour. Dort gibt es für sie ein Vielfaches an Preisgeld zu gewinnen.

