Para-Schwimm-WM: Tanja Scholz glänzt mit Dreifach-Gold Stand: 05.08.2023 12:17 Uhr Drei Mal Gold, ein Mal Silber - viel besser hätte es für Tanja Scholz bei der Para-Schwimm-Weltmeisterschaft in Manchester bis jetzt nicht laufen können.

Die aus Elmshorn im Kreis Pinneberg stammende Scholz siegte am Freitag über 50 m Freistil in der Startklasse S4 und holte ihren dritten Titel in England. Die Schleswig-Holsteinerin gewann in 38,90 Sekunden klar vor der Brasilianerin Patricia Pereira dos Santos (40,34). "Das ist ein magischer Moment. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, ich weiß es wirklich nicht", sagte die 39-Jährige.

Die nach einem Reitunfall im Jahr 2020 inkomplett querschnittsgelähmte Athletin hatte zuvor schon Gold über 100 m Freistil und 150 Meter Lagen. Über ihre Nebenstrecke 50 m Brust in der Startklasse SB2 holte Scholz die Silbermedaille, Sie schlug nach 1:07,44 Minuten als Zweite an, einzig die 20 Jahre jüngere Britin Ellie Challis war 1,72 Sekunden schneller. Scholz löste damit ihr Ticket für die Paralympics im kommenden Jahr in Paris.

Auch bei bei ihrer WM-Premiere 2022 hatte Scholz mit dreimal Gold und zweimal Silber überragt.

