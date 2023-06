Ocean Race: Kollision - Etappe für 11th Hour und Guyot vorbei? Stand: 15.06.2023 19:27 Uhr Was für ein Start-Drama bei der Schlussetappe des Ocean Race. Noch beim Rundkurs vor Den Haag kollidierten die Yachten von Guyot environnement - Team Europe und 11th Hour Racing. Ob beide Schiffe die Etappe fortsetzen können, ist offen.

Passiert war das Unglück bei einer der Wendemarken des 2,4 Seemeilen langen Rundkurses. Guyot-Skipper Benjamin Dutreux hatte offenbar das vor ihm kreuzende US-Boot übersehen. Ein klarer Fehler der Guyot-Yacht, die hätte ausweichen müssen.

Die Guyot bohrte sich mit dem Bug in das Heck von 11th Hour Racing, dort klafft jetzt ein riesiges Loch. Die große Frage ist, wie das so geflickt werden kann, dass es den Strapazen auf hoher See standhält und eine Wiederaufnahme der Etappe möglich ist. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Tränen an Bord der 11th Hour

Beinahe wäre auch die zu dem Zeitpunkt viertplatzierte Malizia nicht um die beiden vor ihnen liegenden Boote herumgekommen. "Da hatten wir ganz schön Stress und mussten voll abfallen lassen", sagte Rosalin Kuiper bei "Eurosport", ehe sie dann - sichtlich geschockt - das ganze Ausmaß der Kollision auf einem Handy präsentiert bekam.

Skipper Charlie Enright und seine 11th-Hour-Crew zeigten sich fassungslos und ließen ihren Tränen freien Lauf. Auch bei Guyot, ohnehin erst nach einem Mastbruch und zwei verpassten Etappen erstmals wieder am Start, herrschte große Niedergeschlagenheit. Ironie des Schicksals: Den Ersatzmast hatte Guyot von 11th Hour Racing erhalten ...

Weg frei für Holcim - PRB?

Sollte 11th Hour Racing die Etappe nicht wieder aufnehmen können, stünde Team Holcim - PRB als Gesamtsieger des Ocean Race fest. Boris Herrmann und die Malizia - Seaexplorer würden Zweite werden.

Die Etappe nach Genua ist mit 2.200 Seemeilen nicht sehr lang, birgt aber mit einigen Sperrzonen im Ärmelkanal und der engen Straße von Gibraltar auch knifflige Passagen. Vor Gibraltar gibt es auch eine erweiterte Orca-Risikozone, in der es in der Vergangenheit vermehrt Angriffe der Wale gegeben hatte.

Die Ankunft der Imocas in Genua wird am 25. Juni erwartet.

