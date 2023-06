News zum Ocean Race: Heute Start der sechsten Etappe in Aarhus Stand: 08.06.2023 09:50 Uhr Alle wichtigen Ereignisse, den Live-Tracker und Hintergründe zum Ocean Race mit Boris Herrmanns Team Malizia gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Sechste Etappe startet in Aarhus - Fly-By in Kiel

Leinen los in Aarhus! Heute um 18.10 Uhr fällt vor der dänischen Küste der Startschuss für die sechste und vorletzte Etappe des Ocean Race. Im "Sprint" geht es über lediglich 800 Seemeilen ins niederländische Den Haag, wo die Ankunft der Imoca-Rennyachten für Sonntagnachmittag erwartet wird.

Höhepunkt aus deutscher Sicht ist der Fly-By der Flotte in der Kieler Förde am Freitag. Der NDR überträgt ab 15 Uhr live aus Kiel.

Harris glaubt noch an Gesamtsieg der Malizia

Will Harris zeigte sich einen Tag vor dem Start der sechsten Etappe in Aarhus optimistisch, dass Team Malizia das Ocean Race noch gewinnen kann. "Vier Punkte Rückstand sind aufzuholen. Vor allem, weil jetzt wieder alle fünf Boote am Rennen teilnehmen. Da kann noch viel passieren", sagte der Brite.

Der Gesamtstand beim Ocean Race

1. 11th Hour Racing - 28 Punkte

2. Team Holcim - 27 Punkte

3. Team Malizia - 24 Punkte

4. Biotherm Racing - 17 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 Punkte

OB Kämpfer hofft auf Kiel als Etappenort

Die in einer Kieler Werft am Nordostseekanal reparierte Guyot-Yacht ist vom Oberbürgermeister der Stadt, Ulf Kämpfer, verabschiedet worden. "Toll, dass es das Team wieder an die Startlinie schafft. Als OB der Stadt Kiel darf ich sagen, dass wir stolz sind - auch wenn ich nichts dazu beigetragen habe. Es ist eben ein Privileg des Amtes, dass man in solch einem Moment dabei sein darf", sagte der SPD-Politiker.

Kämpfer outete sich als großer Fan des Ocean Races: "Es ist unglaublich spannend und toll, wie man es am Tracker mitverfolgen kann. Dass die Flotte am 9. Juni, exakt 21 Jahre nach dem Sieg der 'Illbruck' in einem Fly-by nach Kiel zurückkehrt, macht Hoffnung auf mehr. Denn auch Aarhus war beim letzten Rennen Fly-by und ist jetzt ein Etappenort."

Dutreux zu Gast auf der Malizia

Ein Skipper ohne Boot? Das geht gar nicht! Während die reparierte Guyot-Yacht vom Nordostseekanal nach Aarhus gebracht wird, verkürzt sich Benjamin Dutreux die Wartezeit als "Special Guest" an Bord der Malizia Seaexplorer.

"Das Unmögliche möglich gemacht"

Olympia-Segler Marc Pickel und eine internationale Bootsbauer-Band im "Feuerwehreinsatz" in Kiel: Was alles hinter dem unglaublichen Guyot-Comeback steckt:

Guyot bereit zum Wiedereinstieg ins Rennen

Nach einem Mastbruch auf der vierten Etappe steigt Team Guyot auf dem sechsten Teilstück wieder ins Rennen ein. Das Boot wurde auf einer Werft in Kiel repariert.

VIDEO: Ocean Race: Segelyacht Guyot in Kieler Werft repariert (2 Min)

Frankreichs Segelverband prüft Vorwürfe gegen Escoffier

Der französische Segelverband (FFVoile) prüft die Vorwürfe gegen den zurückgetretenen Holcim-Skipper Kevin Escoffier und schließt die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens nicht aus. Wie Verbandspräsident Jean-Luc Denécheau sagte, soll sich Escoffier auf einer Party in Newport einer jungen Frau gegenüber "unangemessen verhalten" haben.

Sollte sich das bewahrheiten, "handelt es sich um Verhaltensweisen, die nicht toleriert werden können. Sie haben keinen Platz in unserem Verband", erklärte Denécheau. Escoffier selbst hatte in einem Tweet von einem "angeblichen Vorfall" geschrieben, das Posting später aber wieder gelöscht.

Malizia Letzter bei Biotherm-Sieg im In-Port-Race in Aarhus

Für die Malizia - Seaexplorer war beim In-Port-Race nichts zu holen. Die Crew um Skipper Boris Herrmann kam vor der dänischen Küste als Letzter ins Ziel. Derweil feierte das Team Biotherm einen Start-Ziel-Sieg. Eine nahezu perfekte Performance, nicht nur wenn man bedenkt, das die Crew ihre Yacht nach der Atlanktik-Überquerung erst um 21 Uhr am Vorabend in den Hafen von Aarhus gesteuert hatte.

Der zweite Platz ging an Holcim PRB. 11th Hour Racing hielt dahinter die Malizia auf Distanz. Biotherm sicherte sich somit 5 Punkte in der Spezialwertung. Für die Malizia gab es noch zwei.

11th Hour baute somit seine Führung (20 Punkte) vor der Malizia (18) um einen Zähler aus. Biotherm und Holcim folgen punktgleich dahinter (14). Guyot ist abgeschlagen Letzter (5).

Biotherm auch ohne Pause bärenstark

Das hatte wohl niemand erwartet. Nach zwei von drei Runden auf dem Kurs vor Aarhus führt Biotherm das In-Port-Race souverän an. 21 Uhr war es gestern, als das Team nach der Atlantik-Überquerung endlich in Dänemark ankam. Nun hält die Crew von Skipper Paul Meilhat Holcim-PRB auf Distanz. Für die Malizia ist allenfalls noch Rang drei drin, den momentan 11th Hour Racing inne hat.

In-Port-Race mit Biotherm, nur ohne Guyot

In Aarhus hat das In-Port-Race begonnen - mit dabei auch das Team Biotherm, das erst am späten Samstagabend an der dänischen Küste angekommen war. Somit kämpfen vier Crews um Punkte in der Spezialwertung. Auch die Malizia mit Skipper Boris Herrmann - dazu 11th Hour und Holcim. Das beschädigte Boot von Guyot enviroment ist noch nicht wieder seetauglich, soll aber auf den beiden letzten Etappen des Ocean Race wieder dabei sein.

Ausdocken für das In-Port-Race

Um 14.15 Uhr startet das In-Port-Race vor Aarhus. Die Stimmung beim Ausdocken der Malizia mit Skipper Boris Herrmann hätte nicht besser sein können.

Schwartz übernimmt als Holcim-Skipper

Nach dem Rücktritt von Skipper Kevin Escoffier wird Benjamin Schwartz das Ruder bei "Holcim - PRB" für das heutige In-Port-Race und auch auf der sechsten Etappe übernehmen. Ab dem 8. Juni machen sich die Boote auf den Weg von Aarhus nach Den Haag.

Holcim-Skipper Kevin Escoffier zurückgetreten

Die Ocean-Race-Flotte startet am Sonntag ohne "Holcim - PRB"-Skipper Kevin Escoffier ins Hafenrennen von Aarhus. Der 43-jährige Franzose aus Lamor-Plage bei Lorient ist am Samstagabend von seinem Posten im Schweizer Team zurückgetreten. Das hat Escoffier selbst in einem Post auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt gegeben.

"Ich habe beschlossen, von meinen Aufgaben als Skipper des Team Holcim-PRB bis zum Ende dieser Auflage von The Ocean Race zurückzutreten. Ich bewundere das Engagement und die Qualität der Arbeit dieses großartigen Teams, das ich seit Beginn des Rennens die Ehre hatte anzuführen", schrieb Escoffier.

Das Team kommentierte die Entscheidung nicht, gab stattdessen die Crew für das Hafenrennen bekannt. In der Aufstellung fehlt Escoffier. Die Flotte der Imoca-Jachten startet am Sonntag um 14.15 Uhr ins Hafenrennen, bevor die sechste von sieben Etappen am 8. Juni beginnt.

Zweite Frau an Bord der Malizia

Personeller Wechsel bei der Malizia Seaexplorer: Axelle Pillain wird auf der sechsten Etappe die Crew um Skipper Boris Herrmann, Will Harris, Rosalin Kuiper und OnBoard-Reporter Antoine Auriol verstärken.

Die 32 Jahre alte Französin, die Yann Eliés ersetzt, arbeitet bereits seit einem Jahr im Malizia-Team mit, kümmert sich vor allem um Elektronik- und Performance-Aspekte des Bootes.

Guyot-Comeback: Reparatur in Kieler Werft

Das von technischen Problemen gebeutelte Team Guyot steigt auf der sechsten Etappe von Aarhus nach Den Haag wieder ins Rennen ein. Die älteste der fünf Imoca-Yachten liegt derzeit in einer Kieler Werft am Nord-Ostsee-Kanal und soll am Dienstagabend nach Aarhus segeln. Dort startet am kommenden Donnerstag die Etappe.

The Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 2. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

Guyot mit dem Berliner Robert Stanjek hatte auf dem vierten Teilstück Mastbruch erlitten und deshalb nicht das Ziel in Newport erreicht. Stattdessen steuerte die Crew das Boot unter Notrigg ins näher gelegene Halifax in Kanada. An der fünften Etappe nahm Guyot nicht teil.

Den Ersatzmast habe die Konkurrenz von 11th Hour Racing "zu äußerst günstigen Konditionen" zur Verfügung gestellt, teilte Guyot-Team-Manager Jens Kuphal mit. Koordiniert wird die Reparatur vom Kieler Marc Pickel. Der Olympia-Teilnehmer von 2008 telefonierte eine Crew von Bootsbauern aus Spanien, Italien, Schweden und Deutschland zusammen.

Die Highlights der fünften Etappe

Geschwindigkeitsrekord der Malizia und ein Führungswechsel in der Gesamtwertung: die Höhepunkte der Etappe von Newport nach Aarhus.

VIDEO: Ocean Race: Die fünfte Etappe von Newport bis Aarhus (13 Min)

