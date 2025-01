Herrmann-Ankunft bei der Vendée Globe könnte sich weiter verzögern Stand: 24.01.2025 16:01 Uhr Boris Herrmanns Zielankunft bei der Vendée Globe könnte sich noch weiter verzögern. Das hat der Hamburger Skipper in einer Meldung von Bord der Malizia angesichts der unübersichtlichen Wetterbedingungen geäußert. Zudem beobachte er sehr genau, wie sich die Segler vor ihm verhalten.

Zu Beginn der Woche hatte Herrmann gesagt, dass er "einfach nur nach Hause" wolle. Ganz so schnell aber scheint ihm das nicht vergönnt. Am Donnerstag schon hatte die Rennleitung seine prognostizierte Ankunft nach hinten verlegt - vom 27. auf den 28. Januar. Der Hamburger, aktuell auf Rang 13, selbst glaubt angesichts der Wetterbedingungen allerdings, dass es sogar noch später werden könnte: "Meine voraussichtliche Ankunftszeit ist der 28., aber wenn ich langsamer fahren muss, könnte es der Morgen des 29. sein. Das ist der Stand der Dinge", erklärte er am Freitag von Bord der Malizia.

Bremst Herrmann wie Davies?

Ihm sei aufgefallen, so der 43-Jährige, "dass auch Sam (Davies, Anm. d. Red.) langsamer geworden ist". Die Britin (Initiatives-Coeur) liegt aktuell einen Platz und noch knapp 60 Seemeilen vor Herrmann auf dem zwölften Rang. "Ich habe die Handbremse angezogen", meldete sie ebenfalls am Freitag. Sie rechne in den nächsten Tagen mit 40 bis 50 Knoten Wind. Je näher sie dann der Küste komme, desto gefährlicher werde die Fahrt. "Hier zu warten, ist sicherer", so Davies. "Ich muss an mein Boot denken, das fast einmal um die Welt gesegelt ist."

Herrmann will "heil ins Ziel kommen"

Auch Herrmann betonte, vor allem "sicher zu navigieren und heil ins Ziel kommen" zu wollen. Zugleich habe er nicht vor, "das Rennen unnötig in die Länge zu ziehen. Vielleicht muss ich etwas langsamer fahren, aber das entscheide ich später. Für konkrete Entscheidungen ist es noch zu früh, da sich die Prognosen schnell ändern."

In der Malizia-Show am Montag hatte Herrmanns Co-Skipper Will Harris prognostiziert, dass es bei Herrmanns Ankunft vor Les Sables-d'Olonne Windgeschwindigkeiten "von bis zu 60 Knoten" geben könnte. Die Bedingungen aber könnten nun doch nicht ganz so extrem werden wie zunächst befürchtet: "Meine Wettervorhersage zeigt 32 Knoten Wind aus dem Westen mit ein wenig Nord. Das sollte in Ordnung sein", sagte Herrmann.

"Ich habe noch nie in meinem Leben solche Bedingungen erlebt." Malizia-Skipper Boris Herrmann

Am Donnerstag hatte er angesichts von rund vier Meter hohen Wellen von "beeindruckenden Bedingungen" gesprochen - und davon, dass es "ganz schön hart" sei. Aktuell befindet er sich auf Höhe der kanarischen Inseln, etwa 1.300 Seemeilen vom Ziel an der französischen Westküste entfernt. "Was die Windstärke und Wellenhöhe in der Nähe von Kap Finisterre angeht, habe ich noch nie in meinem Leben solche Bedingungen erlebt", sagte der Malizia-Skipper: "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll."

Auch die letzten Meilen der Vendée Globe werden für Herrmann, der zuletzt mit Blitzeinschlag, Mast-Reparatur, Vorsegel-Problemen und einem gebrochenen Backbord-Foil einige Rückschläge zu verkraften hatte, also ein weiterer Test oder, so der Hamburger, "eine Übung der Geduld".

