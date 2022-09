Ehlers/Wickler im Viertelfinale der Beachvolleyball-DM Stand: 02.09.2022 15:33 Uhr Nils Ehlers und Clemens Wickler werden bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand ihrer Favoritenrolle bislang gerecht. Für die Titelverteidigerinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz ist das Turnier bereits beendet.

Die an Nummer eins gesetzten Hamburger Ehlers und Wickler kamen am Freitagvormittag zu ihrem zweiten souveränen Sieg im zweiten Spiel und sind damit ins Viertelfinale eingezogen. Sie gewannen gegen Philipp Huster und Simon Pfretzschner mit 21:14, 21:14. In der Runde der letzten Acht treffen Ehlers/Wickler am Sonnabend auf Georg und Peter Wolf von der DJK Tusa 06 Düsseldorf.

Ehlers und Wickler spielen erst seit diesem Jahr zusammen, nachdem Wicklers langjähriger Partner Julius Thole seine Karriere Ende 2021 beendet hat. Der 28-jährige Ehlers wartet noch auf seinen ersten nationalen Meistertitel, sein ein Jahr jüngerer Partner gewann bereits viermal die deutsche Meisterschaft.

Lebensmittelvergiftungen im Frauen-Feld? Laboureur/Schulz steigen aus

Für Chantal Laboureur sind ihre letzten deutschen Meisterschaften unfreiwillig schon beendet. Wegen Magen-Darm-Erkrankungen und Fieber mussten Laboureur und ihre Partnerin Sarah Schulz am Freitag aus dem Turnier aussteigen. Die frühere EM-Dritte und dreimalige deutsche Meisterin Laboureur beendet zum Ende des Jahres ihre Beachvolleyball-Karriere. Im Vorjahr hatte die 32-Jährige mit Schulze den DM-Titel geholt und wollte sich nun vom deutschen Publikum verabschieden. Nach Angaben der Veranstalter besteht bei beiden Spielerinnen der Verdacht auf Lebensmittelvergiftung.

Am Donnerstag hatten bereits die top-gesetzten Karla Borger und Julia Sude kurzfristig abgesagt. Bei Sude wurde eine Lebensmittelvergiftung festgestellt. Neben Laboureur/Schulz stiegen am Freitag auch Lea Kunst/Leonie Körtzinger wegen Magen-Darm-Problemen aus.

Walkenhorst/Grüne im Viertelfinale

Am Nachmittag unterlagen Laboureur/Schulz allerdings der Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und deren Partnerin Anna-Lena Grüne (Düsseldorf/Hildesheim) glatt mit 16:21, 14:21. Walkenhorst und Grüne haben durch ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel ebenso bereits das Viertelfinale erreicht wie die für den FC St. Pauli startenden Sandra Ittlinger/Isabell Schneider, die ebenfalls in Hamburg trainierenden WM-Dritten Svenja Müller/Cinja Tillmann und Christina Aulenbrock/Sandra Ferger vom VfL Osnabrück. Auch diese Paare gewannen am ersten Tag der Meisterschaften ihre jeweils ersten beiden Partien.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.09.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Beachvolleyball