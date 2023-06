Deutsche Medaillen-Träume bei Triathlon-WM in Hamburg Stand: 20.06.2023 11:25 Uhr Lisa Tertsch führt nach ihrem EM-Silber auf der Kurzdistanz das Aufgebot der Deutschen Triathlon-Union (DTU) für die WM in Hamburg im Sprint und in der Staffel an. Vom 13. bis 16. Juli werden auch fünf Athleten aus dem Norden am Start sein.

Die 24-jährige Offenbacherin Tertsch hatte Anfang Juni in Madrid nach Jeanne Lehair (Luxemburg) das Ziel erreicht. In der Hansestadt werden zudem unter anderem auch die Berlinerin Laura Lindemann, 2020 in Hamburg WM-Dritte, und Vize-Europameisterin (Sprint-Distanz) Lena Meißner aus Neubrandenburg im Einzel an den Start gehen.

Die nominierten sieben Männer führen die zuletzt formstarken Jonas Schomburg (Hannover) und Lasse Lührs (Potsdam) an.

Neben Meißner und Schomburg sind weitere drei Athleten aus dem Norden dabei: die gebürtige Itzehoerin Nina Eim, Europameisterin auf der Sprintdistanz, sowie Lasse Priester (Quickborn) und der Rostocker Johannes Vogel.

Der DTU-Kader für Hamburg: Frauen: Nina Eim, Marlene Gomez-Göggel, Anabel Knoll, Anika Koch, Laura Lindemann, Lena Meißner, Lisa Tertsch

Männer: Simon Henseleit, Tim Hellwig, Lasse Lührs, Lasse Priester, Jonas Schomburg, Johannes Vogel, Valentin Wernz

Bundestrainer Moeller hofft auf Medaillen

"Mit Blick auf die zuletzt im internationalen Vergleich gezeigten Leistungen sind wir zuversichtlich, bei der Heim-WM einen leistungsstarken Kader aufzubieten, der nicht nur in den Einzelrennen ein gewichtiges Wort im Kampf um die Top-Platzierungen mitreden kann, sondern auch in der Mixed Relay Chancen auf Edelmetall hat", sagte Chef-Bundestrainer Thomas Moeller.

