"Das Recht, zu schweigen" - Zehn Jahre nach Michael Schumachers Unfall

Stand: 28.12.2023 10:00 Uhr

Vor zehn Jahren, am 29. Dezember 2013, verletzte sich Formel-1- Rekordweltmeister Michael Schumacher bei einem Skiunfall schwer. Seitdem ist er aus der Öffentlichkeit verschwunden. Viele wollen mehr wissen, doch die Familie schirmt ihn ab und veröffentlicht seit Jahren keine Details mehr zum Zustand des Ausnahme-Rennfahrers, der am 3. Januar 55 Jahre alt wird. Zu Recht, meint NDR Reporter Jens Gideon in seinem Kommentar.