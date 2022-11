Boris Herrmann bei Route du Rhum mit Problemen Stand: 11.11.2022 10:50 Uhr Nach einem guten Start hat der Hochseesegler aus Hamburg bei der legendären Transatlantik-Regatta mit Problemen am Generator zu kämpfen - und mit Schlafmangel.

Erschöpft meldete sich der Hamburger am Donnerstagabend erstmals nach seinem Start ins Transatlantik-Abenteuer, das über 3.542 Seemeilen (6.562 Kilometer) von der bretonischen Hafenstadt Saint-Malo nach Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe führt, von Bord. "Es fühlt sich an wie einer dieser Tage bei der Vendée Globe. Ich bin supermüde und auch ein wenig besorgt, denn im Moment weiß ich tatsächlich nicht, ob ich es schaffe. Es gibt Probleme mit dem Generator", sagte der 41-Jährige.

Mühe, den Motor am Laufen zu halten

In der ersten Nacht der Regatta habe es ihn große Mühe gekostet, den Motor am Laufen zu halten. "Eine Sicherung war durchgebrannt, wir haben Wasser im Motor entdeckt und nur einen Liter Motoröl an Bord." Er denke aber, alles werde gut und versuche nun, ein wenig Schlaf zu bekommen, beruhigte der gebürtige Oldenburger. "Dann sieht die Welt schon wieder anders aus."

Aktuell auf Rang 22

Nach einem guten Start hatte Herrmann den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Aktuell liegt er mit seinem neuen Boot "Malizia-Seaexplorer" auf Rang 21 in der Imoca-Klasse. Favorit Charlie Dalin (Frankreich) kontrolliert bislang mit der Apivia souverän das Feld. Die Deutsch-Französin Isabelle Joschke ist mit ihrer "MACSF" als beste Frau Zwölfte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln