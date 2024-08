Beach-EM: Müller/Tillmann erreichen Finale, Ehlers/Wickler im Halbfinale Stand: 17.08.2024 16:20 Uhr Svenja Müller (ETV Hamburg) und Cinja Tillmann greifen bei der Beachvolleyball-EM nach dem Titel. Die deutschen Meisterinnen setzten sich am Sonnabend in Den Haag mit 2:0 (21:13, 21:16) gegen Esmee Böbner und Zoe Verge-Depre aus der Schweiz durch und zogen damit in das Endspiel um die europäische Krone ein.

Im Finale (20 Uhr) treffen Müller und Tillmann nun auf die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti. Für Müller/Tillmann, die im gesamten Turnierverlauf bislang nur einen Satz abgegeben haben, wäre der Gewinn der Europameisterschaft der größte Karriereerfolg. Zusammen hatte das Duo 2022 bei der WM den dritten Platz belegt, bei den Olympischen Spielen in Paris waren sie zuletzt im Achtelfinale gescheitert.

Den letzten deutschen EM-Titel hatten Nadja Glenzke und Julia Großner 2017 im lettischen Jurmala geholt. Dagegen hatte Laura Ludwig bereits am Freitag ihren großen Traum von einer Medaille bei ihrer letzten EM begraben müssen. Die Rio-Olympiasiegerin, die ihre Karriere nach der Saison beenden wird, und ihre Partnerin Louisa Lippmann verloren im Achtelfinale gegen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland mit 0:2 (12:21, 18:21).

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler schwimmen weiter auf der Erfolgswelle und haben ebenfalls die nächste Medaille im Visier. Das Duo setzte sich mit 2:0 (21:18, 21:18) gegen die Norweger Hendrik Mol und Mathias Berntsen durch und erreichte damit das Halbfinale. Dort treffen Ehlers/Wickler am Sonntag entweder auf die Italiener Samuele Cottafava/Paolo Nicolai oder Pablo Herrera/Adrian Gavira Collado aus Spanien.

Damit winkt dem deutschen Team eine Woche nach den Olympischen Spielen in Paris wieder Edelmetall. In der französischen Hauptstadt hatten sich Ehlers und Wickler Silber gesichert, erst im Finale unterlagen sie den starken Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig. Den letzten deutschen EM-Titel bei den Männern hatten die London-Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann 2012 in Scheveningen geholt.

