BG Göttingen macht Assistent Foucart zum neuen Cheftrainer Stand: 07.06.2023 13:13 Uhr Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat seinen neuen Cheftrainer in den eigenen Reihen gefunden: Der bisherige Co-Trainer Olivier Foucart übernimmt die Position des scheidenden Roel Moors, der Ende Mai nach drei Jahren seinen Abschied aus Göttingen verkündet hatte.

Die BG habe "mehr als 50 qualitativ gute" Bewerbungen auf die Position erhalten, sich aber letztlich für den 38 Jahre alten Foucart entschieden, teilte der BBL-Club mit. "Seine Vorstellungen decken sich mit unseren", sagte Geschäftsführer Frank Meinertshagen: "Zudem passt es zu unserer Philosophie, Spielern und auch Trainern die Chance zu geben, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen und sich weiterzuentwickeln."

Foucart erklärte, er sei "sehr dankbar" und fühle sich "geehrt", die Chance als Headcoach zu bekommen. Der Belgier war zuvor zwei Jahre lang im Trainerteam von Moors tätig.

In der laufenden Spielzeit schloss die BG die Hauptrunde auf einem starken sechsten Platz ab und qualifizierte sich so zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder für die Play-offs. In der K.o.-Runde war aber schnell Feierabend. Die Niedersachsen unterlagen dem FC Bayern München im Viertelfinale mit 0:3.

