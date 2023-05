BBL-Play-offs: Oldenburg-Coach Calles ist lieber kein Favorit Stand: 15.05.2023 10:07 Uhr Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg startet in die Viertelfinalserie gegen die Riesen Ludwigsburg. In der vergangenen Saison hatten die Niedersachsen erstmals seit neun Jahren die BBL-Play-offs verpasst. Dann holten sie Trainer Pedro Calles und sind nun wieder im Meisterschaftsrennen.

von Victor Efevberha

Zum Ende der Hauptrunde hatte sich Oldenburg mit dem Sieg gegen Titel-Favorit Bayern München noch einmal eine Extra-Portion Selbstvertrauen geholt. Für Calles ist das allerdings kein Grund, vor dem Auftakt der Viertelfinalserie am Dienstag (19 Uhr) zu Hause gegen Ludwigsburg nach dem Modus "Best of Five" übermütig zu werden.

"Bayern ist aus verschiedenen Gründen nicht mit dem besten Kader angereist. So bescheiden müssen wir schon sein", sagte er dem NDR. Norddeutsches Understatement des Südspaniers, der seit zehn Jahren als Basketball-Trainer im Norden aktiv ist.

Zehn Jahre Norddeutschland

2013 hatte der Spanier den Job als Co-Trainer bei den Artland Dragons aus Quakenbrück angenommen, die damals noch in der Bundesliga spielten. Heute gehört er zu den gefragtesten Trainern in Deutschland.

Weitere Informationen Ergebnisse BBL-Play-offs Ergebnisse und Ansetzungen der Basketball-Bundesliga-Play-offs im Überblick. mehr

Für Furore sorgte Calles, als er 2018/2019 in seiner ersten Saison als Chefcoach Aufsteiger Rasta Vechta auf Rang vier führte und dem kleinen Club damit die Teilnahme an den Play-offs sowie die Qualifikation für die Champions League gelang. Der Mann aus Córdoba wurde für diese Leistung zum Trainer des Jahres gewählt. Zur Spielzeit 2020/2021 wechselte Calles überraschend zu den Hamburg Towers, die bis zum Corona-bedingten Abbruch der Vorsaison Tabellenletzter gewesen waren.

Zweimal brachte er die Hamburger ins Play-off-Viertelfinale, bevor der nächste Wechsel innerhalb Norddeutschlands erfolgte. Die Baskets Oldenburg waren eigentlich Dauergast in den Play-offs, verpassten sie aber in der Saison 2021/2022 erstmals seit neun Jahren nach einer mittelmäßigen Hauptrunde als Zehnter. Der Traditionsclub aus dem Weser-Ems-Gebiet holte Calles, um in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Ein Herz für Underdogs

Es scheint so, als hätte der gebürtige Andalusier eine Vorliebe für Clubs, bei denen es gerade nicht so gut läuft - und ein Herz für Underdogs. Er selbst möchte davon allerdings nicht viel wissen: "Vechta war gerade aufgestiegen und hat eine sehr erfolgreiche Saison beendet. In Hamburg war es eine Ausnahmesituation, weil sich wegen der Pandemie die Pläne geändert haben. Damit konnte vorher niemand rechnen. In OIdenburg fande ich es spannend, was dort in den letzten 20 Jahren aufgebaut wurde und wie daran angeknüpft werden sollte", so der 39-Jährige.

"Am Ende des Tages treffe ich die Entscheidungen nicht auf Basis der Erwartungen anderer Leute oder was andere über uns sagen." Pedro Calles

Als Cheftrainer hat der studierte Sportwissenschaftler noch nie die Play-offs verpasst. Ein Garant sei er aber nicht: "Ich kann nur garantieren, dass ich jeden Tag zur Arbeit komme und mein Bestes gebe."

Der Norden als zweite Heimat

Obwohl seine Geburtsstadt Córdoba gut 2.400 Kilometer von Oldenburg entfernt liegt, ist der Norden für Calles sein zweites Zuhause geworden: "Ich habe das Privileg, seit zehn Jahren im Norden zu sein. Ich habe hier meine eigene Familie gegründet, meine Kinder wurden in Vechta geboren."

Der Spanier schwärmt außerdem von den Oldenburger Fans, die in der Hauptrunde für einen Zuschauerrekord sorgten: Erstmals kamen mehr als 100.000 Besucher zu den insgesamt 17 Heimspielen. "Es zeigt einfach, wie loyal die Leute hier sind. Das fühlt sich gut an, weil die Fans wertschätzen, was wir machen", so Calles.

Calles: "Play-offs schönster Teil der Saison"

Auch in der Serie gegen Ludwigsburg werden die Baskets auf ihre Fans bauen können. Wer zuerst drei Siege hat, steht im Halbfinale. Calles freut sich darauf: "Das ist der schönste Teil der Saison." Bis zum letzten Spieltag der Hauptrunde hatte es nach einem Niedersachsen-Duell gegen BG Göttingen ausgesehen. Aber Göttingen kassierte eine überraschende Niederlage gegen Absteiger Frankfurt und Ludwigsburg angelte sich aufgrund der besseren Korbdifferenz Rang fünf.

Oldenburg gewann beide Hauptrunden-Spiele sowie das Pokal-Halbfinale gegen Ludwigsburg. Calles warnt dennoch vor einem Gegner, der "physisch spielen und aggressiv verteidigen wird". Der Spanier erwartet eine intensive Serie - und wagt keine Prognose über deren Ausgang. "Ich mache nur eine Voraussage: dass wir mindestens drei Spiele haben werden". Calles bevorzugt eben doch die Außenseiter-Rolle. Da konnte er bislang immer überzeugen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 16.05.2023 | 08:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Basketball