Australian Open: Zverev schlägt Alcaraz und steht im Halbfinale

Stand: 24.01.2024 15:20 Uhr

Alexander Zverev hat bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Der Tennisprofi aus Hamburg setzte sich am Mittwoch in Melbourne nach einer bärenstarken Vorstellung gegen den spanischen Mitfavoriten Carlos Alcaraz in vier Sätzen durch.