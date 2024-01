Australian Open: Hamburgerin Seidel fordert Titelverteidigerin Sabalenka Stand: 12.01.2024 09:04 Uhr Das deutsche Tennis-Talent Ella Seidel hat erstmals die Hauptrunde eines Grand-Slam-Turniers erreicht - und steht direkt vor einer Höchstschwierigkeit. Die erst 18 Jahre alte Hamburgerin trifft bei den Australian Open in Melbourne in Runde eins auf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus.

Seidel hatte sich am Freitag überzeugend mit 6:0, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste durchgesetzt und damit schon vor dem Start des ersten Major-Turniers des Jahres (ab Sonntag) für eine positive Überraschung gesorgt. Gegen die Weltranglistenzweite Sabalenka ist sie nun aber krasse Außenseiterin.

Seidel, Nummer 174 der Welt, hatte auf ihrem Weg in die Hauptrunde unter anderem auch die in der Weltrangliste um 56 Positionen besser platzierte US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik ausgeschaltet.

Seidel in der Night-Session in der Rod Laver Arena

"Ich hätte lieber ein anderes Los gehabt als diesen Hammer-Mega-Brocken", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner, die 50-Jährige betreut Seidel in Australien: "Aber es wird sicherlich eine tolle Erfahrung für Ella, sie freut sich." Seidel spielt am Sonntag in der Night-Session in der Rod Laver Arena, dem Center Court im Melbourne Park.

Die Hamburgerin kam als Sechsjährige zum Tennis. Angefangen hat sie beim Klipper THC, wo ihr Vater Lars lange als Jugendwart aktiv war. Im Jahr 2021 wurde sie als weibliches Hamburger Sporttalent ausgezeichnet, im Jahr darauf wurde sie deutsche Meisterin.

Eva Lys hingegen verpasste die Qualifikation für das Turnier knapp. Die Hamburgerin unterlag der Französin Leolia Jeanjean 6:2, 6:7 (4:7), 3:6 und vergab dabei im zweiten Satz einen Matchball. Damit gehen insgesamt elf deutsche Spielerinnen und Spieler beim ersten Major des Jahres an den Start.

Weitere Informationen Australian Open: Schweres Los für Kerber, deutsches Duell für Zverev Die Kielerin trifft beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres auf eine ehemalige Finalistin, der Hamburger auf Landsmann Dominik Koepfer. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 12.01.2024 | 08:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis