ATP Finals: Knifflige Gruppe für Alexander Zverev Stand: 09.11.2023 16:07 Uhr Alexander Zverev hat bei den ATP Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres ein kniffliges Los erwischt. Der 26 Jahre alte Hamburger trifft in der Gruppenphase auf den Spanier Carlos Alcaraz sowie die beiden Russen Daniil Medvedev und Andrej Rublev.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag für das Event, das am Sonntag in Turin beginnt. In der zweiten Vorrundengruppe treffen Titelverteidiger Novak Djokovic (Kroatien), Jannik Sinner (Italien), Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Holger Rune (Dänemark) aufeinander.

Es geht um ein Rekordpreisgeld in Höhe von 15 Millionen US-Dollar. Wenn der Sieger während des gesamten Turniers ohne Niederlage bleibt, erhält er mehr als 4,8 Millionen Dollar - das höchste Preisgeld für einen Einzelspieler in der Geschichte des Tennis.

2018 und 2021 triumphierte Zverev beim Saisonfinale

Zverev musste bis zuletzt um seine Teilnahme an den ATP Finals bangen, konnte sich aber vor wenigen Tagen beim Turnier in Paris qualifizieren, weil seine Konkurrenten in der französischen Hauptstadt früh ausschieden.

Weitere Informationen Konkurrenten patzen: Zverev sicher bei den ATP Finals dabei Der Hamburger Tennisprofi profitierte von den Niederlagen dreier Kontrahenten - und ist nun einer der acht besten Spieler der Saison. mehr

Die ATP Finals sind für den Deutschen bislang ein äußerst erfolgreiches Pflaster. In den Jahren 2018 und 2021 gewann er jeweils, im vergangenen Jahr fehlte er allerdings verletzt.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 09.11.2023 | 16:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis