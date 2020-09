Stand: 17.09.2020 20:15 Uhr

Kieler Machtdemonstration in Zagreb von Hanno Bode, NDR.de

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat nach 193-tägiger Corona-bedingter Pflichtspiel-Pause einen souveränen Sieg gefeiert. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Donnerstagabend ihre Auftaktpartie der Gruppe B in der Champions League beim HC Zagreb mit 31:21 (14:6). Das Team von Coach Filip Jicha war dem neu formierten kroatischen Titelträger (elf Spieler verließen den Club) in allen Belangen überlegen. Bereits zur Halbzeit war die Entscheidung in der 15.200 Zuschauer fassenden Arena gefallen. Fans waren wegen der Pandemie nicht zugelassen.

THW-Deckung zieht Zagrebs Rückraum den Zahn

Im sonstigen Zagreber Hexenkessel herrschte dementsprechend Friedhofsatmosphäre. Ob die Hausherren mit Unterstützung ihrer heißblütigen Anhänger für ein wenig mehr Spannung hätten sorgen können, ist hypothetisch - in Anbetracht der Kieler Dominanz aber unwahrscheinlich. Die "Zebras" nahmen den Rückraum der Kroaten mit einer offensiven 3-2-1-Deckung in der ersten Hälfte nahezu aus dem Spiel. Wenn sich Lücken für die HC-Schützen auftaten, dann in der Mitte. Das war vom THW so gewollt, denn dort standen in Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek zwei physisch extrem starke Kreisläufer, die sich immer wieder mächtig vor ihren Gegenspielern aufbauten. Etliche Wurfversuche der Gastgeber aus schlechten bis miserablen Positionen waren die Folge.

Kiels einziges Manko: die Chancenverwertung

RK Zagreb - THW Kiel 21:31 (6:14) Tore HC Zagreb: Vistorop (6/2), Bozovic (4), Mandic (3), Vuglac (3), Klarica (2), Buric (2), Mrakovcic (1)

THW Kiel: Sagosen (7), Ekberg (6/4), Reinkind (5), Weinhold (3), Duvnjak (2), Landin Jacobsen (2), Zarabec (2), Wiencek (1), Quenstedt (1), Wäger (1), Pekeler (1)

Kiel durfte so sein Tempogegenstoßverhalten unter Wettkampfbedingungen trainieren. Und da gab es durchaus Defizite im Abschluss zu sehen. Ein paar Mal scheiterten die Norddeutschen völlig freistehend am früheren Bundesliga-Keeper Matej Ašanin. Der Ex-Schlussmann von Balingen-Weilstetten und der TSG Friesenheim sorgte mit seinen Paraden dafür, dass Zagrebs Rückstand zur Pause "nur" acht Treffer betrug. Bei etwas konsequenterer Chancenverwertung hätte die Jicha-Equipe locker zweistellig führen können. Es war schlichtweg ein Klassenunterschied auf der Platte zu sehen.

Calvert feiert Champions-League-Debüt

Nach dem Seitenwechsel blieben die Kräfteverhältnisse gleich. Mit dem Unterschied allerdings, dass die Kieler ihre Möglichkeiten nun noch konsequenter nutzten. Rasch setzten sich die "Zebras" auf zehn Treffer ab (23:13/41.). So konnte Jicha durchwechseln. In Bevan Calvert erhielt sogar der etatmäßige Co-Trainer der zweiten Mannschaft einige Minuten Einsatzzeit. Der Australier feierte mit 34 Jahren sein Champions-League-Debüt. Ein Treffer gelang Calvert zwar nicht. In die Statistik einer sehr einseitigen Partie schaffte es der Außenspieler, der nach dem Fingerbruch des inzwischen wiedergenesenen Niclas Ekberg ins Training des Profiteams beordert wurde, aber trotzdem: Er musste für zwei Minuten auf die Strafbank.

