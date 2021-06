Wird Ex-DHB-Coach Prokop neuer Trainer der "Recken"? Stand: 18.06.2021 15:16 Uhr Der frühere DHB-Coach Christian Prokop steht offenbar vor einem Engagement beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf - als Nachfolger von Carlos Ortega, den es zum FC Barcelona zieht.

Medienberichten zufolge befinden sich die Niedersachsen in Gesprächen mit dem Deutschen Handballbund (DHB), wo Prokop noch einen Vertrag bis 2022 hat. Der 42-Jährige war Anfang 2020 vom DHB beurlaubt worden und ist seitdem ohne Trainerjob. Bei den Gesprächen dürfte es vor allem um die Höhe der Ablöse gehen, die Hannover an den DHB bezahlen müsste.

Christophersen: "Es ist nichts unterschrieben"

"Recken"-Sportchef Sven-Sören Christophersen bestätigte am Freitag, dass Trainer Ortega, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, ein Angebot von seinem Ex-Club Barcelona hat. Dort war der 49-jährige Spanier von 1994 bis 2005 als Rechtsaußen aktiv. Dass mit den Katalanen bereits eine Ablösesumme in Höhe von 250.000 Euro vereinbart wurde, wie spanische Zeitungen berichten, wollte Christophersen nicht bestätigen.

"Fakt ist: Es ist nichts unterschrieben. Und es ist auch kein Vertrag aufgelöst", sagte Christophersen dem "sportbuzzer". Er hat aber auch schon seit Wochen kein Geheimnis daraus gemacht, sich um einen Nachfolger zu bemühen, um Ortega tatsächlich kurzfristig gehen zu lassen: "Aber es muss auch für alle Seiten passen und wir brauchen eine Alternative."

Entscheidung in der kommenden Wioche?

Idealerweise melden die "Recken" in der kommenden Woche noch vor dem letzten Saisonspiel am 27. Juni gegen Leipzig Vollzug. Dann könnte Ortega, der seit 2017 in Hannover arbeitet, wenigstens noch gebührend verabschiedet werden. Denn Zuschauer sind bei den Niedersachsen seit vergangenen Sonntag wieder erlaubt. 1.600 Fans feierten den Heimsieg gegen Erlangen.

