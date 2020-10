Stand: 09.10.2020 10:54 Uhr Wegen Corona: Champions-League-Spiel des THW Kiel abgesagt

Das Champions-League-Gruppenspiel des deutschen Handball-Meisters THW Kiel gegen HC Motor Saporoschje ist wegen 14 Corona-Fällen beim ukrainischen Vertreter abgesagt worden. Die gesamte Mannschaft von Saporoschje befinde sich derzeit in Quarantäne, teilte die Europäische Handball-Föderation am Freitag mit.

Nachholtermin offen

Wann die ursprünglich für den kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) geplante Partie in Kiel nachgeholt werden kann, ist offen. Der Kartenvorverkauf wurde gestoppt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, teilte der THW mit. Kiel belegt nach drei Spieltagen in der Gruppe B mit vier Zählern den vierten Platz, die noch sieg- und punktlosen Ukrainer sind Sechster.

In der Bundesliga spielt Kiel am Samstagabend bei der HSG Wetzlar. Den "Zebras" dürfte die unverhoffte Verschnaufpause in der Woche danach nicht ungelegen kommen. THW-Trainer Filip Jicha plagen große Verletzungssorgen. Und am 18. Oktober steht bereits das Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt an (13.30 Uhr live im NDR Fernsehen).

