TSV Hannover-Burgdorf verpflichtet Tissier vom HSV Hamburg Stand: 12.12.2024 14:47 Uhr Die TSV Hannover-Burgdorf hat den ersten Neuzugang für die Saison 2025/2026 präsentiert: Mit Leif Tissier wechselt der Spielmacher des HSV Hamburg ablösefrei innerhalb der Handball-Bundesliga zu den "Recken".

Bei den Niedersachsen erhält der 24 Jahre alte Rückraumspieler, der aus dem Nachwuchs der Hamburger Handballer kommt, einen Vertrag über zwei Jahre. Sein Kontrakt beim HSVH läuft nach dieser Saison aus. Wie gut Tissier zuletzt geworden ist, unterstreicht die Tatsache, dass ihn Bundestrainer Alfred Gislasson in den 35er-Kader für die anstehende WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen berufen hat.

"Über die Verpflichtung von Leif Tissier zur kommenden Saison freue ich mich sehr und bin zugleich auch ein Stück weit stolz auf uns und unsere Clubentwicklung", sagte "Recken"-Coach Christian Prokop, der mit seinem Team aktuell Rang zwei der Bundesliga-Tabelle belegt.

Tissier habe den Hamburger Handball über Jahre geprägt und sich zu einem Führungsspieler entwickelt. Mit Blick auf die kommende Saison fügte Prokop hinzu: "Leif hat in vielen Jahren die Hamburger Handballer geprägt. Leif wird uns stärker und unausrechenbarer machen und uns helfen diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen."

Tissier glaubt an das Potenzial der "Recken"

Mit 70 Toren und 43 Vorlagen hatte Tissier großen Anteil daran, dass die Hamburger bisher einen Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle innehaben. Insgesamt waren es in seinen 224 Ligaspiele für den HSVH sogar 715 Treffer. Nach dieser Saison kehrt er seiner Heimatstadt erstmals den Rücken.

Er freute sich über "sehr offene und transparente Gespräche" mit Prokop und dem Sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen. "Besonders beeindruckt hat mich, wie engagiert sie sich um mich bemüht haben und wie klar sie mir erklärt haben, welche Rolle ich im Team übernehmen könnte", berichtete die neue Nummer sieben. "Ich bin überzeugt, dass Hannover viel Potenzial für die Zukunft hat und das Spielsystem perfekt zu meinen Stärken passt."

HSVH-Coach Jansen "drückt die Daumen"

Dafür habe er "die schwierigste Entscheidung meines Lebens" getroffen: "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich jetzt an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen und auch mal rauszukommen aus Hamburg", erklärte der Hamburger Co-Kapitän.

HSVH-Trainer Torsten Jansen wünschte Tissier "für den nächsten Schritt auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute. Ich drücke ihm ganz fest die Daumen, dass er seinen Weg so erfolgreich wie bisher weitergehen wird."

Für die Hamburger ist der Abgang ein harter Schlag. Wenn es so weitergeht, kann Tissier in der kommenden Saison mit den Hannoveranern allerdings international spielen. Womöglich sogar in der Champions League.

