TSV Hannover-Burgdorf verliert überraschend in Göppingen Stand: 18.12.2022 15:39 Uhr Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben im Kampf um einen internationalen Startplatz einen überraschenden Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Abstiegskandidaten FA Göppingen unterlagen die "Recken" mit 29:33 (9:16).

Der Mannschaft von Trainer Christian Prokop wurde dabei am Sonntagnachmittag in der "Hölle Süd" eine phasenweise desolate Vorstellung im ersten Abschnitt zum Verhängnis. Nach einem ordentlichen Beginn und einem 3:3-Zwischenstand (7.) verloren die Niedersachsen in der Deckung den Zugriff und ließen es im Angriff an Geduld und Präzision vermissen.

Göppingen zieht mit 8:0-Lauf davon

Göppingen, das bis zum Duell mit den "Recken" Drittletzter des Klassements war, zog mit einem 8:0-Lauf auf 11:3 davon (19.). Zur Pause betrug der Vorsprung der Schwaben immer noch sieben Tore. So hätte es von der Prokop-Mannnschaft schon einer Leistungsexplosion bedurft, um noch für eine Wende sorgen zu können.

Frisch Auf Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf 33:29 (16:9) Tore Frisch Auf Göppingen: Lindenchrone Andersen 7, Schiller 6/4, Gulliksen 5, Sarac 5, Kozina 3, Blagotinsek 2, Kneule 2, Malus 2, Hermann 1

TSV Hannover-Burgdorf: B. Vujovic 7, Büchner 4, Kulesch 4, Brozovic 3, Fischer 3, Pevnov 3, Feise 2, Gerbl 2/2, Steinhauser 1

Zuschauer: 3.600

"Recken" ohne Chance auf Punktgewinn

Aber auch nach dem Seitenwechsel blieb die Statik des Spiels nahezu unverändert. Die Hausherren kamen weiterhin zu vielen einfachen Toren, während die "Recken" ihre Schützen nur selten in optimale Abschlusspositionen brachten. Hannover, das ohne die verletzten Jonathan Edvardsson, Dario Quenstedt, Veit Mävers und Bastian Roscheck antrat, konnte erst in der Schlussphase etwas Ergebniskosmetik betreiben.

In die Nähe eines Punktgewinns waren die Niedersachsen im gesamten zweiten Abschnitt zu keinem Zeitpunkt gekommen.

