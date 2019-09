Stand: 05.09.2019 17:00 Uhr

THW Kiel vor "Woche der Wahrheit"

Zwei Spiele, zwei Siege - mit dem Start in die Saison 2019/2020 ist Handball-Rekordmeister THW Kiel seinen eigenen Ansprüchen auf den ersten Blick gerecht geworden. Nach dem 31:24 gegen Frisch Auf Göppingen lief am vergangenen Dienstag im zweiten Heimspiel gegen Die Eulen Ludwigshafen bei Weitem nicht alles so geschmeidig wie gedacht, was sich auch im ungewöhnlich knappen Sieg (30:27) gegen den Abstiegskandidaten widerspiegelt. Doch diese Holprigkeiten, so hieß es, seien auch den Belastungen durch die Teilnahme an der Club-WM in Saudi-Arabien (32:34 im Finale gegen den FC Barcelona) geschuldet gewesen.

Weinhold: "Volle Konzentration auf Magdeburg"

"Für uns war es wichtig, in der Liga wieder auf Betriebstemperatur zu kommen", sagte THW-Rückraumspieler Steffen Weinhold nach dem Sieg gegen Ludwigshafen dem NDR. Diesbezüglich gibt es auch eine Dringlichkeit: Die "Zebras" gehen nun in die "Woche der Wahrheit" gegen zwei Konkurrenten im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Zunächst steht am Sonnabend (18.10 Uhr, live im Ersten) das schwere Spiel beim SC Magdeburg an, am darauffolgenden Donnerstag (19 Uhr) ist dann Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt zum 101. Landesderby zu Gast in der Kieler Arena.

"Ich glaube, das sind mit die schwersten Aufgaben, die wir in der Bundesliga haben", sagte Weinhold, der aber auch betonte, eine hohe Hürde nach der anderen angehen zu wollen. Soll heißen: Bloß nicht schon schon an das Duell mit dem Erzrivalen Flensburg denken. "Erst einmal liegt die volle Konzentration auf Magdeburg", betonte der 33 Jahre alte Nationalspieler. "Wir haben ja schon länger kein Spiel in Magdeburg gewonnen - dementsprechend schwierig wird das dort", merkte Weinhold an.

Die Statistik unterfüttert diese Einschätzung. 28:29, 26:27, 26:31 und in der vergangenen Saison, wieder recht deutlich, 30:35 - so lauteten die Ergebnisse aus Kieler Sicht nach den vergangenen Gastspielen in der SCM-Arena. Der letzte Erfolg des THW datiert vom 8. April 2015. Damals bekamen die Kieler durch ein 32:26 das frenetische Magdeburger Publikum ruhiggestellt. Zum jubelnden THW-Team gehörten unter anderem Weinhold, dem ein Tor gelang, und der jetzige Trainer Filip Jicha. Der Tscheche steuerte vier Treffer zum Erfolg bei - ein großer Schritt auf dem Weg zum Gewinn der 20. Meisterschaft, der bislang letzten.

Jicha: "Müssen diesen unglaublichen Kampf annehmen"

Jicha bemüht sich vor der anspruchsvollen Doppel-Aufgabe um Gelassenheit. "Das sind natürlich wichtige Spiele, aber wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen", sagte er dem NDR. Für den 37-Jährigen ist das Spiel beim SCM das bislang wichtigste in seiner noch kurzen Zeit als Cheftrainer der Kieler - bedeutender als das Supercup-Spiel gegen die SG und das Club-WM-Finale gegen Barcelona.

Jicha weiß nur zu gut um den besonderen Rahmen bei der Aufgabe beim SCM. "In Magdeburg, das ist eine der schwierigsten Hallen - nicht nur in der Bundesliga, sondern schon auf der Weltkarte des Handballs. Da muss einfach alles zusammenpassen", sagte der Coach. "Da müssen wir frisch sein, dürfen uns nicht technische Fehler erlauben, müssen einfach diesen unglaublichen Kampf annehmen, aber trotzdem unser Spiel spielen." Und erst danach gilt die volle Konzentration dem Duell mit dem Nachbarn Flensburg-Handewitt.

