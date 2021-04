THW Kiel und Flensburg im Meisterrennen weiter Kopf an Kopf

Stand: 22.04.2021 20:52 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel haben am Donnerstag ihre Partien in der Handball-Bundesliga gewonnen. Der Zweikampf an der Tabellenspitze bleibt spannend.