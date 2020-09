Stand: 29.09.2020 10:54 Uhr THW Kiel in Celje: Die Scham vergessen machen von Jan Kirschner, NDR.de

Mal ein paar Tage zu Hause. Nach dem Sieg im Super Cup konnte der THW Kiel einige Übungseinheiten mehr im eigenen Trainingszentrum absolvieren. Am Donnerstag muss der deutsche Meister aber um 20.45 Uhr beim RK Celje in Slowenien antreten. Es wird ein Kampf um zwei Punkte in der Champions League, aber auch um die spielerische Konstanz.

"Nach der Blamage gegen Nantes haben wir uns geschämt, beim Super Cup in Düsseldorf habe ich wieder die richtige Bereitschaft gesehen", sagte THW-Coach Filip Jicha und warb um Verständnis: "Es gibt natürlich noch viele Fehler, aber das ist genau der Status, den man zu Saisonbeginn hat. Niemand ist nach dieser langen Pause schon bei 100 Prozent."

Celje für Kiel ein heißes Pflaster

Bislang ist die Ausbeute in der Staffel B für den THW ausgeglichen: Einem glatten Sieg in Zagreb folgte eine unerwartete 27:35-Schlappe gegen Nantes. "Unser großes Ziel ist, unter die beiden ersten Mannschaften zu kommen und uns direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren", erklärte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi vor dem Saisonstart. Da wären zwei Zähler beim RK Celje eigentlich Pflicht, um nicht zu früh unter Druck zu geraten.

Aber ein Sieg in der europäischen Königsklasse ist keine Selbstverständlichkeit, wie auch ein Blick in die Statistik unterstreicht. Seit 2004 standen sich beide Clubs zehnmal gegenüber, wobei die "Zebras" gleich dreimal verloren. Zuletzt kam es in der Gruppenphase der Serie 2017/2018 zum Duell. Binnen einer Woche erlebten die Kieler eine 26:29-Heimniederlage und einen 28:27-Zittersieg in Slowenien.

Große Erfolge schon lange her

Der RK Celje gewann 2004 die Champions League, gehört finanziell aber schon lange nicht mehr zu den Größen des Handball-Kontinents. Stattdessen halten die vereinseigene Talentschmiede und ein gutes Scouting den Club aus der slowenischen Steiermark in der erweiterten europäischen Spitze.

Jetzt startete das Team mit zwei Niederlagen in die neue Saison, hatte zuletzt beim 28:42 in Barcelona keine Chance. Kapitän David Razgor sagt: "Wir können es gar nicht erwarten, gegen Kiel zu spielen." Der Gegner aus der Bundesliga muss weiterhin auf Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) und Niklas Landin (Meniskus) verzichten.

