THW Kiel gegen Saporoschje: Keine Pause für die WM-Helden Stand: 02.02.2021 16:37 Uhr Nur wenige Tage Pause sind dem THW Kiel um das Weltmeister-Duo Niklas und Magnus Landin vergönnt. Am Donnerstag haben die "Zebras" in der Champions League Motor Saporoschje zu Gast.

von Jan Kirschner

Auf ihrer Homepage verkündet die Europäische Handball-Föderation (EHF) stolz, dass 27 Spieler, die im Alltag mit ihren Vereinen an der Champions League teilnehmen, am Sonntag bei der Weltmeisterschaft um die Medaillen spielten. Das hielt die EHF allerdings nicht davon ab, bereits in dieser Woche für ihren Wettbewerb munter Nachhol-Termine anzusetzen.

So soll der THW Kiel bereits am Donnerstag um 20.45 Uhr gegen Motor Saporoschje antreten. Ein reibungsloser Wechsel des Nationaltrikots mit dem Vereinsdress dürfte kaum möglich sein. "Um wirklich Handball zu trainieren, bräuchten wir eine komplette Mannschaft", hatte THW-Coach Filip Jicha schon vor einigen Wochen angedeutet.

WM-Glanz an der Förde, aber auch Blessuren

Die Weltmeisterschaft wird Glanz an die Kieler Förde bringen. Torwart Niklas Landin und sein Bruder Magnus errangen Gold mit Dänemark. Der Schwede Oskar Sunnefeldt gehörte zu den Vize-Weltmeistern. Allerdings flog dieses Trio erst am Montag zurück nach Europa und wird am Donnerstag kaum ausgeruht sein. Auch einige andere "Zebras" haben etliche WM-Spiele in den Knochen. Ausgerechnet Superstar Sander Sagosen zog sich eine Beckenprellung zu.

Von den "Heimschläfern" fallen definitiv Rückraumass Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) und Rune Dahmke aus. Der Linksaußen wurde im Januar nach einem Riss im Innenmeniskus am rechten Knie operiert. Deshalb bleibt der 28-jährige Malte Voigt, der schon im Dezember aushalf, im THW-Kader. "Angesichts unseres Programms in den kommenden Monaten haben wir uns entschlossen, ihm einen Vertrag bis zum Saisonende zu geben", erklärte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

THW erst mit drei Siegen in der Gruppenphase

Seit Ende Dezember ist klar: Die Kieler werden den Rest der aktuellen Champions League als Titelverteidiger bestreiten. Nach dem Triumph in Köln ziert nun ein vierter Stern das THW-Logo. In der Gruppe B lief es in den vergangenen Monaten allerdings nicht so gut. Es glückten bislang nur drei Siege in acht Spielen. Lediglich Platz fünf schlägt zu Buche. Der Gegner Motor Saporoschje ist Tabellendritter.

Eigentlich sollten die beiden Teams schon im Oktober aufeinandertreffen. Doch nach 14 Corona-Fällen beim ukrainischen Meister sagte die EHF die Begegnung ab. Nun kommt es zum zweiten Versuch, und bereits in der nächsten Woche soll der THW Kiel in die Ukraine reisen.

