Stand: 16.02.2018 15:20 Uhr

THW Kiel: Champions-League-Lust? Zeitz-Frust!

Der THW Kiel war lange Jahre der Inbegriff des deutschen Handballs. Doch in den vergangenen Jahren ging es Stück für Stück bergab. Nach der bis dato letzten Meisterschaft 2015 und dem Pokalsieg 2017 drohen die "Zebras" in diesem Jahr komplett leer auszugehen. Aus dem DHB-Pokal ist der Titelverteidiger längst ausgeschieden, nach der sechsten Saisonniederlage sind die ersten beiden Plätze in der Liga in weite Ferne gerückt. Zum ersten Mal überhaupt könnte der THW die Champions League verpassen. "Man muss es sich verdienen, auf Platz zwei zu kommen", meinte der sichtlich verärgerte Coach Alfred Gislason nach der knappen Niederlage gegen Wetzlar. "Momentan wird das schwer, denn der Weg ist weit."

Vertragsstreitigkeiten mit Rückraum-Ass Zeitz

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe B Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe B in der Handball-Champions-League. mehr

Also volle Konzentration auf die Champions League, so lange die Schleswig-Holsteiner in der "Königsklasse" noch dabei sind? Mitnichten! Nur zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim dänischen Vertreter Aalborg (Sonntag/16.50 Uhr) gibt es Ärger mit Christian Zeitz. Der Routinier stand gegen Wetzlar nicht im Kader - und wird dahin so schnell auch nicht zurückkehren. Die Parteien befinden sich in einem juristischen Streit. Auf Nachfrage von NDR 1 Welle Nord teilte der THW mit, dass der 37-Jährige nicht suspendiert worden sei, sondern aus sportlichen Gründen aussortiert wurde. An offiziellen Terminen und dem Training nehme Zeitz weiterhin teil.

Hintergrund sind wohl Detailfragen zum Vertrag des wurfgewaltigen Linkshänders. Dazu wollten sich die Kieler allerdings nicht äußern. Die Sache beschäftigt nun die Anwälte beider Seiten. Fest steht, dass der Kontrakt zum Ende der Saison ausläuft. Wie es mit Zeitz weitergeht, steht in den Sternen.

Sieg in Aalborg ist Pflicht, aber "nicht weniger schwer"

Dahmke: "In Aalborg wird's nicht weniger schwer" Sport aktuell - 16.02.2018 09:25 Uhr Autor/in: Lars Grüning Der THW Kiel hat sich mit der sechsten Saison-Niederlage wohl aus dem Kampf um die Champions-League-Plätze verabschiedet. Die Niederlage gegen Wetzlar "kann sich rächen", weiß Rune Dahmke.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Spieler dürfen sich vom Theater um ihren Mitspieler nicht ablenken lassen. Weitere Niederlagen sind beim deutschen Rekordmeister, der sich nach schwerem Saisonstart gefangen zu haben schien, absolut tabu. "Wir können nicht groß etwas machen. Es gilt, nicht zu lange zu hadern mit sich - auch wenn es sicher schwerfällt", sagte Rune Dahmke. "Wir müssen unsere Aufgabe in Aalborg lösen - und das wird nicht weniger schwer."

Nach elf Spieltagen belegen die Kieler in der Champions-League-Gruppe B den vierten Rang und sind auf Kurs Richtung Achtelfinale. Ein Sieg beim Gruppen-Vorletzten Aalborg ist Pflicht, auch um die Unruhe gleich wieder im Keim zu ersticken. Zuletzt gelang es dem THW allerdings nicht, die Ausfälle von Domagoj Duvnjak und Niklas Landin zu verkraften.

Denn auch wenn der THW nun wieder auf die internationale Bühne tritt, der Fokus liegt immer auf der Bundesliga. "Es wird unheimlich schwer. Wir müssen auch irgendwie sehen, dass wir in die Champions League kommen in der nächsten Saison."

Der Kader des THW Kiel für die Serie 2017/2018





































Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 18.02.2018 | 22:40 Uhr