THW-Handballer starten euphorisch in WM-Mission

Zeit zum Genießen blieb den Kieler Handball-Nationalspielern nach ihrem glanzvollen Sieg im Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen nicht. Ein ausgelassenes Freudentänzchen auf dem Spielfeld, dann hieß es für Andreas Wolff und Co.: Schuhe lüften, Koffer packen und Schalter umlegen. Denn nun richtet sich der Fokus voll auf die Heim-WM. Schon am Freitag ging es für die THW-Asse zum DHB-Team - nach dem wichtigen Erfolg in der Bundesliga immerhin in emotionaler Hochstimmung. "Jetzt habe ich richtig Bock auf die WM", sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler zum Start in die heiße Vorbereitung auf das Turnier vom 10. bis 27. Januar.

Wolff vom Halbfinale überzeugt

Auch Keeper Wolff, der im Topduell zwischen den "Zebras" und den Mannheimern nur bei einem Siebenmeter zwischen die Pfosten durfte, ist heiß auf die Endrunde. "Die Bundesliga ist nun abgehakt, jetzt können wir uns voll auf die WM konzentrieren und in diesem Turnier aufgehen. Wir müssen die Welle erwischen, auf der wir 2016 geritten sind." Vor drei Jahren hatte der Torhüter mit einer Weltklasseleistung erheblichen Anteil am sensationellen EM-Triumph der DHB-Auswahl. In die WM geht der 27-Jährige als Nummer eins und mit großen Vorsätzen: "Ich bin überzeugt, dass wir das Halbfinale erreichen können. Die Qualität dafür haben wir."

Straffer Terminplan "kein Problem"

Wieder gewonnen: Jetzt will der THW Kiel mehr NDR 2 - 28.12.2018 07:18 Uhr Autor/in: Thomas Koos Mit dem 31:28-Erfolg gegen die Rhein-Neckar Löwen haben die Kieler nicht nur den 15. Sieg in Folge geholt, sondern auch einen Meisterschafts-Konkurrenten geschwächt.







Keine 17 Stunden nach dem Kieler 31:28-Erfolg gegen die Löwen trudelten die Nationalspieler am Freitagvormittag zum dreitägigen Trainingslager mit dem DHB-Team in Barsinghausen ein. 13 Tage vor dem Eröffnungsspiel in Berlin gegen Korea am 10. Januar hat der WM-Countdown begonnen. Nach einer kraftraubenden Bundesliga-Serie mit dem Mammut-Programm rund um die Weihnachtstage stehen den Akteuren turbulente Tage und Wochen bevor. "Wir haben alle dieses große Ziel vor Augen, bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land erfolgreich zu sein, deswegen ist das kein Problem", sagte Europameister Pekeler angesichts des straffen Terminplans.

Kieler strotzen vor Selbstvertrauen

Nach dem Barsinghausen-Trip geht es Schlag auf Schlag weiter: Am 2. Januar trifft sich die deutsche Mannschaft zu einem weiteren Lehrgang in Hamburg. Es folgen die letzten Formchecks gegen Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel), ehe es nach nur einem Ruhetag in der Hauptstadt ernst wird. Für die Kieler kein Thema, sie strotzen vor Selbstvertrauen - und wollen nach einer möglichst erfolgreichen WM auch in der Bundesliga für Furore sorgen. "Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir Meister werden", so Pekeler, der laut Bundestrainer Christian Prokop bei der WM gemeinsam mit seinem THW-Teamkollegen Patrick Wincek und Finn Lemke (MT Melsungen) "das Herzstück unserer Abwehr" bilden wird.

Pekeler: "Ich freue mich wahnsinnig"

Der taktische Feinschliff sowie das Teambuilding stehen beim Kurz-Lehrgang in den nächsten Tagen im Fokus, um bei der Weltmeisterschaft als verschworene Einheit aufzutreten. "Wir werden auch den einen oder anderen Teamabend haben", sagte Prokop: "Es wird auch wichtig sein, dass wir als Mannschaft zusammen lachen und mal Spaß haben." Die Kieler Spieler dürften nach den jüngsten Erfolgen in der Bundesliga echte Stimmungsgaranten sein. Pekeler: "Ich freue mich wahnsinnig auf die WM. Ich glaube, dass wir als Spieler noch gar nicht begreifen können, was uns da bevorsteht."

