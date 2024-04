Sieg gegen Melsungen - HSV-Handballer bauen Erfolgsserie aus Stand: 01.04.2024 18:18 Uhr Der Handball Sport Verein Hamburg hat seinen Aufwärtstrend am Ostermontag eindrucksvoll bestätigt. Die zwischenzeitlich abstiegsgefährdete Mannschaft von Trainer Torsten Jansen bezwang die MT Melsungen mit 29:22 (13:12) und feierte ihren vierten Erfolg in Serie.

Damit verbesserten sich die Hanseaten auf den neunten Tabellenplatz und müssen ihren Blick sieben Spieltage vor dem Saisonende in der Bundesliga endgültig nicht mehr nach unten richten. Zudem gelang dem HSVH erstmals in dieser Saison ein Erfolg gegen eine Mannschaft, die auf den ersten sieben Rängen des Klassements steht. Melsungen musste Platz vier durch die Pleite an den THW Kiel abtreten. Der Rekordchampion hatte am Sonntag mit 28:27 beim TBV Lemgo Lippe gewonnen.

Mortensen, Weller und Bitter überragend

Linksaußen Casper Mortensen, Kreisläufer Niklas Weller und Torwart-Routinier Johannes Bitter waren in der Sporthalle Hamburg zu Alsterdorf die Garanten für den Erfolg der Jansen-Equipe. Olympiasieger und Weltmeister Mortensen war mit zehn Treffer erfolgreichster Schütze der Hausherren, Weller überzeugte ebenfalls durch hohe Effizienz im Abschluss sowie großes Durchsetzungsvermögen und Bitter entnervte die Hessen mit zahlreichen Glanzparaden.

HSV Hamburg - MT Melsungen 29:22 (13:12) Tore Handball Sport Verein Hamburg: Mortensen (10/6 Siebenmeter), Weller (6), Ilic (6), Baijens (3), Tissier (2), Hartwig (1), Andersen (1)

MT Melsungen: Aho (7), Jonsson (4), Sipos (3), Martinovic (2), Kastening (1), Moraes Ferreira (1), Kühn (1), Arnarsson (1), Kristopans (1), Mandic (1)

Zuschauer: 3.750

HSVH nach dem Seitenwechsel souverän

Die Hamburger starteten furios und lagen nach acht Minuten bereits mit 5:1 in Führung. Dieses sehr hohe Niveau konnten die Gastgeber allerdings nicht konservieren. Zudem fand Melsungen besser in die Partie, sodass die Zuschauer ab Mitte des ersten Durchgangs Zeugen eines packenden Duells auf Augenhöhe waren. Zur Halbzeit betrug der Vorsprung des HSVH lediglich noch ein Treffer. Nach dem Seitenwechsel konnten die Norddeutschen die Führung aber rasch wieder ausbauen.

Die MT war nur bis zum 20:23 (51.) in der Lage, das Spiel offenzuhalten. Dann zogen die Hausherren auf 26:20 davon (55.) und sorgten somit für die Entscheidung.

