Stand: 06.10.2019 15:08 Uhr

Sieg gegen Berlin: Flensburg wieder in der Spur

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Niederlagen gegen die TSV Hannover-Burgdorf in Liga und Pokal gut weggesteckt. Der deutsche Meister gewann am Sonntag das Bundesliga-Spitzenspiel gegen die zweitplatzieren Füchse Berlin mit 27:23 (12:9). Dabei ragte hinter einer guten Defensive Keeper Benjamin Buric heraus.

Vier SG-Profis mit jeweils fünf Treffern

Bis zum 5:6 in der 17. Spielminute waren die Füchse das etwas bessere Team. Doch dann wurden die Flensburger Abwehr und Buric immer stärker. Berlin erzielte bis zur Pause nur noch drei Treffer, sodass sich die SG einen Vorsprung erarbeitete, die sie zu Beginn der zweiten Hälfte entscheidend ausbaute. Der deutsche Meister fuhr einen letztlich überzeugenden Sieg ein und zeigte, dass mit ihm trotz der jüngsten Schwächephase im Titelkampf weiterhin zu rechnen ist. Johannes Golla, Lasse Svan, Göran Johannessen und Magnus Röd waren mit je fünf Treffern beste SG-Werfer

"Recken" in Melsungen - THW bei Lemgo Lippe

Vor von der Papierform her leichteren Aufgaben als die SG stehen Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf und der deutsche Rekordmeister Kiel. Die "Recken" treten um 16 Uhr bei der hochambitionierten, aber mäßig in die Saison gestarteten MT Melsungen an. Der THW spielt zeitgleich beim Abstiegskandidaten TBV Lemgo Lippe.

