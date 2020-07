Stand: 01.07.2020 19:04 Uhr

Schwere CL-Aufgaben für Kiel und Flensburg

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt stehen in der Champions League vor schweren Aufgaben. Dem dreimaligen Königsklassen-Sieger aus Kiel wurden am Mittwochabend in der Gruppe B der spanische Spitzenclub FC Barcelona, Ungarns Topverein Veszprém, der dänische Vertreter Aalborg Håndbold, HBC Nantes (Frankreich), RK Celje Pivovarna Lasko (Slowenien), HC PPD Zagreb aus Kroatien und der ukrainische Club HC Motor Zaporozhye zugelost.

Flensburg - Tabellenzweiter der wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen Bundesliga-Saison - bekommt es in Gruppe A mit Frankreichs Top-Team Paris Saint-Germain, Vive Kielce (Polen), HC Vardar 1961 aus Nordmazedonien, dem FC Porto, Pick Szeged (Ungarn), Meshkov Brest (Weißrussland) und dem norwegischen Vertreter Elverum Handball zu tun.

Weniger Teams, nur noch zwei Gruppen

Der Champions-League-Gewinner 2021 wird nach einem neuen Modus ermittelt. Aus bisher vier sind nun zwei Gruppen geworden, in denen lediglich noch 16 Mannschaften das Teilnehmerfeld bilden. Die beiden erstplatzierten Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich automatisch für die Runde der letzten Acht. Die Plätze drei bis sechs ermitteln im Achtelfinale die vier weiteren Viertelfinalisten. Anschließend wird dann wie bisher beim Final Four in Köln (12. und 13. Juni) um den Pokal gespielt. Die Gruppenphase soll am 16. September starten und bis März 2021 abgeschlossen sein.

