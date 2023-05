"Schlaf ist nicht drin" - THW Kiel hat alle Titel-Trümpfe in der Hand Stand: 04.05.2023 11:41 Uhr Vorentscheidung im Meisterkampf der Handball-Bundesliga? Nach dem Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen und der überraschenden Pleite der Füchse Berlin hält der THW Kiel alle Trümpfe in der Hand. Trainer Filip Jicha will davon nichts hören.

Sander Sagosen machte große Augen. "Boah, das ist eine Überraschung", sagte der norwegische Topstar des THW Kiel und lächelte verschmitzt, als er im" Sky"-Interview von der Niederlage des bis dato ärgsten Rivalen im Meisterkampf erfuhr: "Das sind sehr gute Nachrichten."

Als wäre der eigene 31:27-Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen nicht schon genug Grund zur Freude im Lager des Rekordmeisters gewesen, patzten die bis Mittwochabend punktgleichen Berliner mit einem 28:32 überraschend beim TVB Stuttgart. "Das ist ein herber Rückschlag für uns", gestand Füchse-Coach Jaron Siewert zerknirscht ein.

THW seit sechs Spielen unbesiegt

Kiel hat sieben Spieltage vor dem Saisonende plötzlich wieder alle Trümpfe in der Hand - doch von einem perfekten Abend oder gar einer Vorentscheidung im Meisterkampf wollten die "Zebras" nichts wissen. "Diese Hürde zu meistern, war eine Herausforderung", sagte THW-Trainer Jicha bloß und schärfte vor dem Endspurt noch einmal die Sinne seiner Stars. "Es geht um alles oder nichts", sagte der Tscheche angesichts der bevorstehenden Aufgaben in der Bundesliga und in der Champions League.

"Wir sind mittendrin in den brutalsten Wochen." THW-Coach Filip Jicha

Genau das scheinen sie in Kiel begriffen zu haben. Seit sechs Spielen ist das Jicha-Team in der Liga unbesiegt - und hielt dabei den Angriffen sämtlicher Titel-Konkurrenten stand. Die Partien gegen die Füchse, Flensburg und die Löwen wurden allesamt souverän gewonnen, zudem gab es ein Remis gegen den Vorjahresmeister SC Magdeburg.

Sagosen: "Jedes Spiel wie ein K.o.-Spiel"

Zwei (Minus-)Punkte beträgt der Vorsprung nun auf die Füchse und den neuen Zweitplatzierten Magdeburg, vier sind es auf Flensburg. "Wir gehen jedes Spiel wie ein K.o.-Spiel an", erklärte Sagosen die Erfolgsformel. Sieben Siege, das wissen sie in Kiel, und der THW wäre nach Platz zwei im vergangenen Jahr zurück auf dem deutschen Handball-Thron.

"Schlaf ist jetzt nicht drin", kündigte Jicha mit Blick auf die Saison-Zielgerade an: "Einfach loslegen." Der nächste Schritt in Richtung 23. Meisterschaft soll am Sonntag (16.05 Uhr) im Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf zurückgelegt werden.

