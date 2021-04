SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel siegen weiter im Gleichtakt Stand: 18.04.2021 17:46 Uhr In der Handball-Bundesliga sind am Sonntag Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt mit einem 29:22 (15:8) gegen den Bergischen HC und Verfolger THW Kiel mit einem 33:22 (17:10) bei der HBW Balingen-Weilstetten zu klaren Erfolgen gekommen. Der HSG Nordhorn-Lingen gelang ein 26:26 (13:13) bei Frisch Auf Göppingen.

von Christian Görtzen

Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel sind im Rennen um die deutsche Handball-Meisterschaft weiter im Gleichtakt unterwegs. Nach zwei holprigen Erfolgen am vergangenen Donnerstag machte es das schleswig-holsteinische Duo diesmal sehr souverän. Durch ihre Siege in den Nachholspielen hat sich ganz oben in der Tabelle nichts Wesentliches verändert. Flensburg ist nun mit 42:4 Punkten vorne, Kiel (41:5) folgt dahinter. Für die HSG Nordhorn-Lingen sind es nach dem überraschenden Punktgewinn in Göppingen nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang.

SG legt mit starker Defensive den Grundstein

Drei Tage nach dem Zittersieg beim Abstiegskandidaten TuSEM Essen vermittelte Flensburg-Handewitt von Beginn an den Eindruck, dass sie es gegen den Bergischen HC nicht erneut so spannend machen wollte. Vor allem die 6-0-Deckung der Gastgeber wirkte sehr geschlossen, dahinter war Benjamin Buric sofort ein Rückhalt. Der bosnische Nationaltorhüter musste in den ersten 20 Minuten ganze zwei Mal den Ball aus dem Netz holen. 9:2 stand es zu jenem Zeitpunkt für den Titelkandidaten, in dessen Reihen der schwedische Spielmacher Jim Gottfridsson immer wieder für Überraschungsmomente sorgte. Zur Pause führte das Team von SG-Trainer Maik Machulla komfortabel mit 15:8.

In der zweiten Hälfte konzentrierten sich die Norddeutschen darauf, den Vorsprung in der Höhe zu halten. Dem BHC fehlten auch die Mittel, um die Partie noch einmal spannend zu gestalten. Spätestens nach dem 26:19 (53.) durch Mads Mensah Larsen war die Begegnung de facto entschieden.

THW Kiel zeigt konzentrierte Leistung

Auch Titelverteidiger Kiel lenkte die Partie bei der HBW Balingen-Weilstetten früh in die gewünschten Bahnen - und damit lief es ganz anders als jüngst zu Hause gegen den Bergischen HC. Die gastgebenden Baden-Württemberger hielten bis zur achten Minute gut mit (4:4). Dann aber zogen die "Zebras" an und dem Abstiegskandidaten davon. Sander Sagosen, Steffen Weinhold, Harald Reinkind und Rune Dahmke sorgten mit ihren Toren für einen 4:0-Lauf und eine 8:4-Führung (13.). Diesen Vorsprung baute das Team von Trainer Filip Jicha bis zur Pause auf 17:10 aus.

Balingen versuchte nach Wiederbeginn noch einmal alles, und Lukas Saueressig verkürzte auf 19:24 (43.). Doch Kiel war wachsam und ließ den Gegner nicht noch näher herankommen. Am Ende wurde es mit einem 33:22 sehr deutlich.

HSG Nordhorn-Lingen überrascht in Göppingen

Nordhorn-Lingen bot beim Tabellenfünften Göppingen eine starke Leistung. In der 26. Minute führten die Norddeutschen mit 12:10. Es gelang ihnen jedoch nicht, mit einer Führung in die Pause zu gehen. Nach der Hälfte der Spielzeit hieß es 13:13. Als sich Göppingen nach Wiederbeginn schnell auf 18:15 (38.) absetzte, schien die Partie nun in die erwartete Richtung zu verlaufen.

Doch die HSG hielt herausragend dagegen, gab sich nicht auf - und glich durch Robert Weber zum 21:21 (47.) aus. In der 56. Minute sorgte Philipp Vorlicek sogar für das 26:24. Allerdings schlug Göppingen zurück. Tim Kneule gelang 24 Sekunden vor dem Ende das 26:26. Auszeit HSG. Letzter Angriff. Mehr gelang aber nicht. Nordhorn-Lingen feierte den Punktgewinn dennoch gebührend.

