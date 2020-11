SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Balingen-Weilstetten Stand: 29.11.2020 14:56 Uhr Die SG Flensburg Handewitt ist ihrer Favoritenrolle in der Handball-Bundesliga am Sonntag im Auswärtsspiel bei HBW Balingen-Weilstetten gerecht geworden. Die Norddeutschen gewannen mit 32:25 (16:9) und halten damit Kontakt zur Tabellenspitze.

Trotz der Absage des für vergangenen Mittwoch geplanten Champions-League-Spiels beim belarussischen Vertreter HC Meschkow Brest (die vierte Absage insgesamt innerhalb von sieben Tagen) verloren die Flensburger nicht ihren Rhythmus und präsentierten sich von Anfang an entschlossen und fokussiert. Nach ausgeglichener Anfangsphase (4:4) setzten sich die Norddeutschen Mitte der ersten Halbzeit ab, indem sie Fehler der Gastgeber im Aufbauspiel eiskalt ausnutzten. Bis zur Pause zogen die Flensburger auf 16:9 davon, was auch an der starken 5-1-Defensive und den Paraden von Torbjørn Bergerud lag. Lasse Svan und Goran Sogard Johannessen waren zudem sehr treffsicher.

Anfangsschwierigkeiten in Durchgang zwei

Den Start in den zweiten Durchgang verschlief das Team von Trainer Maik Machulla hingegen, der Tabellen-16. aus Balingen kam auf vier Tore heran (12:16). Mit der Flensburger Umstellung auf die 6-0-Deckung kamen die Gastgeber besser zurecht - aber dennoch nur phasenweise zurück ins Spiel. Denn einmal mehr beeindruckte die Qualität der Flensburger Offensive um Jim Gottfridsson (7 Tore), Johannessen (7) und Rene Zobel (6). Der 32:25-Sieg war am Ende leistungsgerecht. Mit 14:2-Punkten stehen die Norddeutschen auf Tabellenplatz drei.

Mammutprogramm für die SG

Der kommende Monat wird für die Schleswig-Holsteiner zur Belastungsprobe. Sieben Ligaspiele und zwei Partien in der Königsklasse stehen in den kommenden 28 Tagen auf dem Programm - Partien kurz vor und unmittelbar nach Weihnachten inklusive. Die Nachholspiele sind da noch gar nicht berücksichtigt.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.11.2020 | 22:50 Uhr