SG Flensburg-Handewitt erkämpft sich Punkt bei Rhein-Neckar Löwen Stand: 02.04.2022 22:16 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt ist in der Handball-Bundesliga durch einen Kraftakt zu einem Punktgewinn bei den Rhein-Neckar Löwen gekommen. Die Norddeutschen erreichten am Samstagabend in Mannheim ein 29:29 (12:13).

von Christian Görtzen

Angesichts vieler personeller Ausfälle dürfte sich das Remis, das durch einen Treffer von Johannes Golla zwei Sekunden vor der Schlusssirene zustande gekommen war, wie ein Sieg angefühlt haben. Flensburg liegt mit 38:12 Punkten im engen Rennen um einen Champions-League als Tabellenvierter weiterhin gut dabei. Der Rückstand auf die zweitplatzieren Füchse Berlin beträgt drei Zähler.

Torwart Möller der große Rückhalt der SG

Den Flensburgern machten Verletzungen und Krankheiten zu schaffen. Spielmacher Jim Gottfridsson hatte am Freitag wegen Schmerzen am Sprunggelenk nicht trainieren können, er war aber in Mannheim dabei. Anders als Emil Jakobsen. Der dänische Linksaußen hatte wegen eines Magen-Darm-Infektes die Reise gar nicht erst angetreten. Und kurz vor dem Beginn der Partie gab die SG bekannt, dass auch der isländische Rückraumspieler Teitur Einarsson (grippaler Infekt) nicht würde mitwirken können.

Sehr präsent war dagegen Kevin Möller. Der dänische Torhüter avancierte mit 16 Paraden in der ersten Hälfte zum großen Rückhalt der Norddeutschen. Mehr noch: Er hielt die SG im Spiel. Ohne seine herausragende Leistung hätte der Rückstand zur Pause viel höher ausfallen können als das 12:13. Denn vorne fehlte den Gästen die Entschlossenheit - trotz eines zwischenzeitlichen 4:0-Laufs zum 7:5 (12.). Die Löwen kämpften sich zurück und gingen mit einem knappen Vorsprung in die zweite Hälfte.

Gottfridsson stellt sich in den Dienst des Teams

Obwohl Gottfridsson in seiner Beweglichkeit sichtbar eingeschränkt war, zeigte sich nach Wiederbeginn seine enorme Bedeutung für das Team. Mit dem Schweden auf Rückraum Mitte steigerten sich die Flensburger und führten nach 43 Minuten mit 23:20. Nur: Der Vorsprung war schnell wieder dahin, kurz darauf hieß es 24:26 (47.).

Golla trifft kurz vor Schluss zum Ausgleich

Doch es kam, wie es kommen musste. Die Spannung wurde auf die Spitze getrieben. 20 Sekunden vor der Schlussirene traf Andy Schmid zum 29:28 für die Löwen. Machulla nahm sofort die Auszeit. Und dann rettete ein genialer Moment von Gottfridsson der SG einen Punkt. Per Bodenpass durch die Beine des Gegenspielers erreichte der Ball Golla, der zwei Sekunden vor der Sirene die Nerven behielt und zum Ausgleich traf.

