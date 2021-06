SG Flensburg-Handewitt darf vor 2.300 Zuschauern spielen Stand: 09.06.2021 11:44 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt darf seine letzten beiden Saisonheimspiele vor jeweils 2.300 Fans bestreiten. Das gab der Tabellenführer am Mittwoch bekannt.

Der Club erhielt die Genehmigung der zuständigen Behörden. Zuletzt durften 125 Fans in der Halle die Partien verfolgen. Diese Zahl wird nun für die Spiele gegen die Füchse Berlin (17.6.) und HBW Balingen-Weilstetten (27.6.) deutlich erhöht.

"Wir freuen uns unheimlich über die Rückkehr unserer Fans und hoffen, dass besonders unsere Dauerkarteninhaber diesem Angebot nachkommen werden", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "In den letzten beiden Spielen haben wir gemerkt, welch ein Faktor sie sind und wie sehr und lange sie uns gefehlt haben.

"Wir werden sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Das wird ein Gänsehautfaktor im Endspurt um die deutsche Meisterschaft." SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke

"First come - first serve" bei den Tickets

Die Tickets können ab Donnerstag (10.6.) telefonisch oder über die Website der SG gekauft werden. Sie kosten 19,90 Euro (Gründungsjahr 1990) und 30 Euro (30-jähriges Club-Jubiläum in dieser Saison). Der Verein betonte, dass das Prinzip "First come - first serve" gelte.

Bei der Durchführung orientiert sich die SG Flensburg-Handewitt an ihrem Hygienekonzept der ersten Heimspiele mit Zuschauerbeteiligung im Herbst 2020. Karteninhaber müssen beim Betreten der Halle einen schriftlichen, negativen Coronatest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Genesene und Geimpfte müssen ebenfalls einen schriftlichen Nachweis erbringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 09.06.2021 | 23:03 Uhr