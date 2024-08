Pokal-Coup! Handball-Drittligist Empor Rostock wirft Potsdam raus Stand: 23.08.2024 21:15 Uhr Die Drittliga-Handballer des HC Empor Rostock haben für eine dicke Pokal-Überraschung gesorgt. Die Mecklenburger feierten am Freitagabend einen 28:25 (14:12)-Heimsieg gegen den Bundesliga-Aufsteiger VfL Potsdam.

Damit stehen die Rostocker in der zweiten Runde des DHB-Pokals, die vom 1. bis 3. Oktober ausgespielt wird. Dann sind 15 weitere Bundesligisten im Lostopf und den Mecklenburgern winken mögliche Duelle mit dem THW Kiel oder den Füchsen Berlin.

Lediglich die drei Erstplatzierten des vergangenen Pokal-Final-Fours (Pokalsieger SC Magdeburg, Finalist MT Melsungen und die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt) sind bereits für das Achtelfinale (13./14. November) gesetzt. Das Final Four 2025 steigt am 12. und 13. April in Köln.

Empor-Torwart Mehler starker Rückhalt

In der gut gefüllten Rostocker Fiete-Reder-Sporthalle ließen die Gastgeber den Favoriten aus Brandenburg kaum ins Spiel kommen. Nach einer Viertelstunde führte Empor mit 8:5. Potsdam versuchte viel, doch nichts fruchtete so richtig. Rostock ließ sich derweil auch nicht von der Roten Karte für Michl Reichard (35. Minute) aus dem Konzept bringen. Nicht zuletzt, weil Empor-Schlussmann Leon Mehler einen Sahnetag erwischte.

