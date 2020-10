Stand: 18.10.2020 17:51 Uhr Mit Moral und Nervenstärke: Nordhorn-Lingen holt ersten Sieg

Für die HSG Nordhorn-Lingen hat am Sonntag die neue Spielzeit in der Handball-Bundesliga so richtig begonnen: Nach drei deutlichen Niederlagen zum Start feierte die Mannschaft von Trainer Daniel Kubes am vierten Spieltag ihren ersten Saisonsieg. Das 29:26 (11:14) gibt den Niedersachsen, die in der abgebrochenen Vorsaison abgeschlagen Letzter geworden sind, Hoffnung, dass es dieses Jahr besser laufen könnte. Bester Werfer auf dem Platz war Robert Weber, dem zwölf Treffer gelangen.

HSG macht Sechs-Tore-Rückstand wett

Dabei sah es im Duell der beiden bis dahin sieglosen Teams zunächst nach einem ganz bitteren Nachmittag für die Nordhorner aus. In der zwölften Minute stand es bereits 7:1 für Coburg. Aber die HSG ließ sich nicht hängen. Dem Rückstand liefen die Niedersachsen zwar bis zur Pause hinterher, doch nach den Toren von Julian Possehl (28./10:12) und Weber (29./11:13) witterten die Gäste zumindest Morgenluft.

Und nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild schlagartig. Plötzlich drückte Nordhorn-Lingen der Partie den Stempel auf. Es waren keine fünf Minuten gespielt, da glich Dominik Kalafut zum 16:16 aus - und vier Minuten später traf Weber bereits zum 19:17. Nun ging es hin und her. Coburg drehte das Spiel zwar selbst noch einmal, aber die Gäste waren erstaunlich nervenstark - und lachten zuletzt am besten. Nach einem Fehler von Georg Pöhle verkürzte Coburg zwar noch mal auf 25:26 (58.), danach nutzen die Nordhorner aber jeden Angriff und siegten verdient.

HSC 2000 Coburg - HSG Nordhorn-Lingen 26:29 (14:11) Tore für Coburg: Norouzi Nezhad 5, Billek 4/2, Varvne 4, Kurch 3, D. Nenadic 3, Zeman 3, Sproß 2, Zetterman 2

Tore für Nordhorn-Lingen: Weber 12/2, Kalafut 5, Possehl 3, Pöhle 3, Terwolbeck 3, Miedema 2, De Boer 1

Zuschauer: 1.000

Strafminuten: 8 / 10

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 18.10.2020 | 23:03 Uhr