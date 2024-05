Schiedsgericht erteilt HSV Hamburg die Lizenz mit Bedingung Stand: 30.05.2024 17:52 Uhr Ein dreiköpfiges unabhängiges Schiedsgericht als letzte Instanz hat Hamburgs Handballern am Donnerstag die Lizenz für die Bundesliga erteilt, allerdings eine Bedingung daran geknüpft. Der HSVH muss der HBL bis Mittwoch (5. Juni) eine zusätzliche Sicherheitsleistung erbringen.

Beim Showdown in einem Hotel am Flughafen Hannover mit gut sechsstündiger Sitzung waren auch die Verantwortlichen des HSVH und der Handball-Bundesliga (HBL) dabei. Es ging um eine Liquiditätslücke von drei Millionen Euro, die vom Schiedsgericht bestätigt wurde, sowie um einen Nachweis über die Mittel, der erst rund eine Stunde nach Frist-Ende bei der Bundesliga eingegangen war. Deshalb war vor dem Schiedsgericht auch Thema, ob angesichts von dieser Verspätung ein Absturz in die Vierte Liga verhältnismäßig sei.

Spätestens bis Mittwoch muss der HSVH nun eine Sicherheitsleistung "zur Abdeckung zukünftig möglicherweise entstehender finanzieller Risiken" auf ein Konto der HBL überweisen. Erst dann ist die Bundesliga-Lizenz endgültig erteilt.

2014 entkam der HSVH dem Lizenz-Entzug

Die Hanseaten waren einem Lizenzentzug bereits einmal entgangen - vor zehn Jahren. Auch 2014 bekam der seinerzeit unter dem Namen HSV Handball firmierende deutsche Meister von 2011 und Königsklassen-Champion von 2013 keine Lizenz, ehe das Schiedsgericht dem Einspruch der Hamburger einige Wochen später stattgab und die Spielberechtigung unter Auflagen noch erteilte.

Die finanzielle Situation des Vereins verbesserte sich anschließend allerdings nicht. Die HSV-Handballer hingen weiter am Tropf von Mäzen Andreas Rudolph. Der Unternehmer hatte bei der Lizenzerteilung für die Saison 2015/2016 eine Verpflichtungserklärung zur Absicherung von Liquiditätslücken in Höhe von 2,5 Millionen Euro abgegeben, diese aber in einer zusätzlichen Vereinbarung eingeschränkt. Selbige war der Lizenzierungskommission aber vorenthalten worden, sodass die HBL dem HSV am 20. Januar 2016 nachträglich die Spielgenehmigung für die laufende Saison entzog.

Fünf Tage später zog der Insolvenzverwalter die Mannschaft vom Bundesliga-Spielbetrieb zurück. Es folgte wenige Monate später ein Neustart unter dem Dach vom Handball Sport Verein Hamburg in der 3. Liga. Nach zwei Aufstiegen kämpfen die Hamburger seit 2021 wieder in Deutschlands Beletage um Punkte.

