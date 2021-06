Johannes Golla: Bereit für Olympia Stand: 06.06.2021 05:00 Uhr Johannes Golla ist bei der SG Flensburg-Handewitt nicht mehr wegzudenken. Auch sein Trainer Maik Machulla äußert sich sehr zufrieden über ihn. "Über Johannes brauchen wir nicht zu reden", sagt er.

von Finn-Ole Martins

Golla spielt eine herausragende Saison. Der Kreisläufer ist in seinem dritten Jahr in Flensburg aus Angriff und Abwehr nicht mehr wegzudenken. "Ich bin sehr froh, dass ich eine so große Rolle spiele und viel Verantwortung bekomme", sagt der 23-Jährige. Darauf sei er sehr stolz. Dabei bremste ihn zu Saisonbeginn eine Verletzung aus. Ein Mittelfußbruch ließ ihn mehrere Monate pausieren.

Wurfquote bei 75 Prozent

Doch er kam noch stärker zurück: Seine Wurfquote liegt in der Bundesliga bei rund 75 Prozent, bei der Handball-Weltmeisterschaft im Januar brachte er sogar 80 Prozent seiner Würfe im Tor unter. Nicht nur für Kreisläufer ist das eine Quote zum Träumen. Sein fast schon blindes Verständnis mit Spielmacher Jim Gottfridsson sucht in der Bundesliga nahezu seinesgleichen. Der Verdacht liegt nahe, dass man Golla auch um drei Uhr nachts wecken und anspielen könnte, er würde wohl den Wurf verwandeln. Das sollte man allerdings nicht tun, der Kreisläufer braucht jeden Schlaf, den er bekommen kann. "Das Jahr ist für mich nämlich nicht nur sportlich besonders. Wir haben unsere erste Tochter bekommen, das ist unglaublich bereichernd", erzählt er.

Handball-Karrierestart im Garten

Für seine Schwester Paulina, ebenfalls Bundesliga-Spielerin, ist auch seine Abwehrarbeit beeindruckend. "Da kann ich mir noch viel von ihm abschauen, seine Beinarbeit, seine Arbeit um den gegnerischen Kreisläufer. Und im Angriff würde ich gerne nochmal einen Dreher lernen, die Wurfbewegung fehlt mir noch", lacht die 20-Jährige, die zur neuen Saison vom Buxtehuder SV zum VfL Oldenburg wechselt. Man merkt schnell, dass sie sich blendend verstehen. Als Buxtehude 2019 im DHB-Pokal nach Owschlag reiste, kam Johannes vorbei und sah seiner Schwester zu. Die berichtet, dass früher im Garten die Hecke als Tor herhalten musste, wenn in der Freizeit Handball gespielt wurde.

"Johannes ist neben der Platte genau wie auf ihr: fair und zuvorkommend", sagt Paulina Golla. Und auch die Fans sind voll des Lobes, weil Golla sich nach den Spielen sich für die Unterstützung bedankt. "Das ist auch eine der größten Herausforderungen", erklärt er mit Blick auf die Corona-Saison. "Denselben Fokus ohne Fans zu finden, ist nicht leicht."

Golla ist bereit für Olympia

Nun will er sein Jahr nicht nur mit Flensburg krönen, sondern auch mit der Nationalmannschaft. Am 23. Juli beginnen in Tokio die Olympischen Sommerspiele, "ein Traum", sagt der 1,95-Meter-Mann. "Als Kinder haben meine Schwester und ich immer Olympia geschaut." Von Leichtathletik bis zum Schwimmen: "Der Fernseher lief während der Spiele immer", ergänzt Paulina Golla. Sie habe sich schon vorgenommen, auch in diesem Jahr natürlich alle Partien zu schauen, wenn ihr Bruder mitfahren sollte. "Das hat er sich in jedem Fall verdient", findet sie.

"Ich weiß, dass die Konkurrenz groß ist, aber wir haben schon in der Qualifikation gute Spiele gemacht," erklärt Johannes Golla. "Daher würde ich mich freuen, wenn wir so nach Japan fahren. Mal sehen, wie sich Bundestrainer Alfred Gislason entscheidet." Der hat die Qual der Wahl: Auf wenigen Positionen ist die Fülle an Konkurrenz so groß, wie auf der Kreisläufer-Position. Da hilft es, wenn man auch in der Abwehr Verantwortung übernehmen kann, wie eben Golla.

Keine große Pause für Olympia-Handballer

Eine Teilnahme würde bedeuten, dass die Pause nach der durch Corona so langen Saison auf eine Woche verkürzt würde. Nach den Spielen ginge es schnell wieder in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Ein Pensum, das viel Disziplin fordert. Vorher aber will Golla die aktuelle noch erfolgreich beenden: "Es sind nur noch knapp drei Wochen, es stehen noch wichtige Spiele an. Wir haben noch viel vor." Sechs Partien, in denen sich entscheidet, ob die SG oder Rivale THW Kiel die Deutsche Meisterschaft gewinnt. Und auch, wer sich auf den letzten Metern noch vermehrt ins Rampenlicht für die Olympischen Spiele katapultiert. Wobei, braucht Golla das überhaupt noch? Die Antwort von Maik Machulla kann man sich denken.

