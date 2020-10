Hannover-Burgdorf mit Arbeitssieg gegen Aufsteiger Coburg Stand: 08.10.2020 20:33 Uhr Die TSV Hannnover-Burgdorf ist ihrer Favoritenrolle am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga gerecht geworden. Die "Recken" schlugen Aufsteiger HSC 2000 Coburg mit 27:23 (13:11).

Zwei Tage nach dem kräftezehrenden Nordduell beim THW Kiel (31:34) machte sich das Team von Coach Carlos Ortega das Leben im ersten Abschnitt gegen die punktlosen Oberfranken selbst schwer. Nach einer 3:0-Führung (6.) schlich sich bei den Niedersachsen etwas der Schlendrian ein. Die in der Anfangsphase sehr kompakt stehende Deckung ließ zuweilen die letzte Konsequenz vermissen. Und im Angriff scheiterten die TSV-Akteure immer wieder am glänzend aufgelegten Keeper Konstantin Poltrum. Der Schlussmann hatte großen Anteil daran, dass der Zweitliga-Meister mit einem 3:0-Lauf egalisieren konnte (12.).

TSV dank Lesjak mit Halbzeitführung

Im Anschluss begegneten sich beide Team zunächst auf Augenhöhe, bevor sich Hannover erneut mit drei Toren absetzen konnte (11:8/24.). Coburg ließ sich vor der Halbzeit jedoch nicht abschütteln. Pech für den Aufsteiger, dass auch die "Recken" in Urban Lesjak einen ausgezeichneten Torwart zwischen den Pfosten stehen haben. Der Slowene sorgte in der Schlussminute mit zwei Paraden dafür, dass die Hausherren mit einer 13:11-Führung in die Kabine gehen konnten.

Entscheidung erst in der Schlussphase

TSV Hannover-Burgdorf - HSC 2000 Coburg 27:23 (13:11) Tore TSV Hannover-Burgdorf: Martinovic 6, Brozovic 5, Jönsson 4, Böhm 3, Krone 3, Kuzmanovski 3, Feise 1, J. Hansen 1/1, Pevnov 1

HSC 2000 Coburg: Billek 4/1, Zetterman 4, D. Nenadic 3, Preller 3/1, Schröder 3, Sproß 3, Varvne 2, Neuhold 1

Zuschauer: 1.247

Auch nach dem Seitenwechsel war auf Lesjak Verlass. Nachdem Coburg zunächst zum 13:13 egalisiert hatte (32.), verhinderte der Keeper bald darauf beim Stand von 14:14 mit einem gehaltenen Siebenmeter gegen Florian Billek den erstmaligen "Recken"-Rückstand (37.). Die Miene seines Trainer Ortega hellte sich jedoch nur kurz auf. Denn Hannovers Auftritt blieb schwerfällig. Erst in Überzahl - Pontus Zetterman brummte eine Zweiminuten-Strafe ab - gelang es den Niedersachsen, sich wieder abzusetzen: Jannes Krone traf zum 22:19 (50.) und brachte die Hausherren damit auf die Siegerstraße. In der Schlussphase hatten die Gäste nicht mehr viel zuzusetzen, sodass der zweite TSV-Erfolg in dieser Serie nicht mehr in Gefahr geriet.

