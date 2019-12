Stand: 22.12.2019 17:36 Uhr

Handball: THW Kiel patzt, "Recken" ziehen gleich von Florian Neuhauss, NDR.de

Pünktlich zu Weihnachten ist es an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga richtig kuschelig geworden. Der THW Kiel verlor am Sonntagnachmittag überraschend sein Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 20:27 (9:13). Bei der ersten Rückkehr von Trainerlegende Alfred Gislason, der sicher eigentlich Glücksbringer sein wollte, zeigte das Team von Nachfolger Filip Jicha eine ganz schwache Leistung.

Zeitgleich setzte sich die TSV Hannover-Burgdorf bei HBW Balingen-Weilstetten 35:33 (14:15) durch und zog damit mit 28:8 Punkten mit den "Zebras" gleich. Die SG Flensburg-Handewitt auf Rang drei hat zwar bereits ein Spiel mehr absolviert (28:10), nach dem so wichtigen Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen am Sonnabend aber auch wieder Morgenluft geschnuppert.

THW verzweifelt an Wetzlar-Keeper Ivanisevic

Die Kieler taten sich gegen Wetzlar von Beginn an unheimlich schwer. Niclas Ekberg gelang in der sechsten Minute der erste Treffer für den Tabellenführer (1:2).

TV-Tipp Sportclub THW-Profi Wiencek zu Gast im Sportclub Sportclub Im letzten Sportclub 2019 begrüßt Moderator Ben Wozny den Handballer des Jahres Patrick Wiencek. mehr

Doch der Knoten war damit keineswegs geplatzt. Die Hessen leisteten sehr konzentrierte Defensivarbeit und Tibor Ivanisevic im Tor der Hessen hatte einen exzellenten Tag erwischt. Der Serbe brachte immer wieder noch eine Hand oder wie beim Siebenmeter von Ekberg einen Fuß an den Ball (2:4/13.). Offensiv wirkten die Gäste deutlich zielstrebiger - und trafen sogar in Unterzahl (6:3/16.).

THW-Keeper Dario Quenstedt, kurz vor der EM aus dem deutschen Aufgebot gestrichen, verhinderte drei Minuten später den Vier-Tore-Rückstand. Und kurz sah es so aus, als wäre dies die Initialzündung für seine Vorderleute: Ekberg vollendete den Tempogegenstoß nach Pass von Rune Dahmke zum 8:9 (24.). Doch die erste Hälfte gehörte Wetzlar - allen voran Stefan Cavor, der mit seinem dritten Treffer auf 13:8 für den Außenseiter stellte (28.). Die HSG hatte in den Schlusssekunden aber auch Glück, als Domagoj Duvnjak den Ball beim Stand von 9:13 an die Latte jagte.

Kiel bewahrt gegen Wetzlar keinen kühlen Kopf

THW Kiel - HSG Wetzlar 20:27 (9:13) Tore für Kiel: Ekberg (8/5), Dahmke (3), Bilyk (2), Pekeler (2), Weinhold (2), Zarabec (2), Duvnjak (1)

Tore für Wetzlar: Cavor (7), Frend Öfors (6), Björnsen (5), Holst (4/4), Lindskog (3), Mirkulovski (1), Torbrügge (1)

Zuschauer: 10.280

Nach dem Seitenwechsel blieb das Kieler Spiel pomadig. Diesmal erzielte Hendrik Pekeler in der fünften Minute das erste Kieler Tor. Die "Zebras" brachten kaum einmal Bewegung in die 6:0-Deckung ihrer Gäste, Lücken rissen sie so gut wie nie. Auf der einen Seite war jeder Treffer Knochenarbeit, Wetzlar hingegen traf nun immer wieder einfach. In der 38. Minute erhöhte Cavor auf 17:11. Es wurde sogar noch bitterer für Kiel: Anton Lindskog traf zum 19:12 (40.). In den letzten 20 Minuten versuchten es die Schleswig-Holsteiner zu erzwingen, behielten dabei aber keinen kühlen Kopf. Und dann war da auch noch Ivanisevic, der offenbar selbst nicht fassen konnte, wie viele Chancen er vereitelte und so die vierte Saisonniederlage des THW besiegelte.

Hannover-Burgdorf feiert Arbeitssieg in Balingen

HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf 33:35 (15:14) Tore für Balingen: Schoch (10), Lipovina (9), Strobel (6), Niemeyer (5), Hausmann (1), Saueressig (1), Kirveliavicius (1)

Tore für die "Recken": Martinovic (6), Olsen (6/3), Ugalde (5), Kastening (4/2), Cehte (4), Brozovic (3), Böhm (3), Patrail (2), Pewnow (2)

Zuschauer: 2.350

Ganz anders als in Kiel begann die Partie in Balingen. Hannover-Burgdorf bestimmte das Spiel zunächst nach Belieben und führten in der vierten Minute nach einem Treffer von Nationalspieler Timo Kastening bereits mit 4:0. Allerdings kam der Aufsteiger danach zusehends besser in Fahrt. Martin Strobel glich in der 15. Minute zum 7:7 erstmals aus, und Vladan Lipovina brachte Balingen-Weilstetten kurz darauf mit 8:7 in Front. Das Duell war nun total ausgeglichen. Lipovina brachte seine Farben zwar noch einmal mit zwei Toren in Führung (15:13/29.), doch Cristian Ugalde verkürzte für die "Recken" noch vor der Pause auf ein Tor Rückstand.

Und wieder kamen sie besser aus der Kabine. Nejc Cehte brachte die TSV erneut in Führung (20:18/36.). Und die Niedersachsen waren nun richtig drin im Spiel. Zwar konnten die Hausherren noch mal ausgleichen (23:23), mit dem 28:26 von Fabian Böhm waren die "Recken" aber auf die Siegerstraße eingebogen (48.). Den Vorsprung verteidigte Hannover-Burgdorf bis zur Schlusssirene.

"Big Point" in Balingen für die "Recken" 22.12.2019 18:02 Uhr Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga mit 37:35 in Balingen gewonnen und in der Tabelle mit Kiel nach Punkten gleichgezogen. Die Schlussminute im Video.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 22.12.2019 | 23:05 Uhr