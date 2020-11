Handball: SG Flensburg-Handewitt will endlich spielen Stand: 16.11.2020 10:12 Uhr Am Mittwoch um 18.45 Uhr soll die SG Flensburg-Handewitt gegen den HC Meshkov Brest spielen. Doch findet diese Partie statt? Zweifel sind in diesen Tagen, in denen sich die Spielabsagen häufen, angebracht.

von Jan Kirschner

Der dreifache deutsche Meister hatte bislang keinen einzigen positiven Corona-Test, durfte im November bislang dennoch nicht spielen. Sowohl das Heimspiel gegen Melsungen als auch die Auswärtsaufgabe in Berlin wurden verlegt - als Folge einer Länderspielwoche mit mehreren Corona-Fällen bei anderen Clubs. "Wenn Spieler eine Mannschaft verlassen und in ein Team wechseln, in der Spieler aus vielen verschiedenen Vereinen zusammenkommen, wächst das Infektionsrisiko fast automatisch", sagte SG-Trainer Maik Machulla.

Weitere Informationen Trotz Corona und Terminnot: Handball-Bundesliga spielt weiter Auf Teams wie den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt kommt in den nächsten Wochen eine gewaltige Terminhatz zu. mehr

SG-Sieg brächte direkten Viertelfinal-Einzug näher

Auch Brest war schon von Corona-bedingten Absagen betroffen und konnte Ende Oktober nicht ins norwegische Elverum reisen. Nachdem der weißrussische Meister in der letzten Saison zum ersten Mal seit 2015 das Achtelfinale in der Champions League verpasst hatte, nahmen die Verantwortlichen mehrere Änderungen vor. "Der Kader ist nun stimmig", meinte Chefcoach Raul Alonso, der zwischen 2009 und 2015 für den THW Kiel arbeitete. "Wir werden in jedem Spiel mit jedem Gegner wettbewerbsfähig sein." Immerhin: Von den ersten fünf Begegnungen gewann Brest drei.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Noch besser sieht allerdings die Bilanz der Flensburger aus, die mit 8:2 Punkten derzeit auf Platz zwei der Staffel A liegen. Ein weiterer Sieg würde die Hoffnungen stärken, sogar auf dem ersten oder zweiten Rang zu landen und so das Achtelfinale zu überspringen. "Denkbar scheint in dieser Saison alles, wenn man sieht, wie schwer die Top-Favoriten Paris Saint-Germain und Pick Szeged in Gang kommen", erklärte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke.

Flensburgs Lazarett lichtet sich

Personell sieht es bei der SG gut aus. Definitiv fehlen wird nur Rückraumspieler Lasse Möller (Hand). Kreisläufer Johannes Golla mischt nach seinem sommerlichen Mittelfußbruch wieder im Mannschaftstraining mit. Das Comeback scheint nur noch eine Frage von Tagen zu sein. Linksaußen Hampus Wanne erlitt im Trikot der schwedischen Nationalmannschaft eine Muskel-Blessur im Oberschenkel, soll aber nicht lange ausfallen. Weitere angeschlagene Akteure nutzten die vergangene, unerwartet spielfreie Woche zur Regeneration. Nun hofft man in Flensburg, endlich wieder spielen zu dürfen.

VIDEO: Handball-Bundesliga in der Corona-Falle (2 Min)

Weitere Informationen Weiterer Corona-Fall: Handball-Topspiel Berlin - Flensburg fällt aus Die gesamte Mannschaft der Berliner befindet sich in Quarantäne. Das Topspiel der Handball-Bundesliga soll neu angesetzt werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 18.11.2020 | 23:03 Uhr